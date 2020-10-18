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В мире     18.10.2020 10:25

Работавший над делом об отравлении «Новичком» Скрипалей сержант потерял работоспособность

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Теги:  Солсбери  Новичок  Сприпали  сержант  работоспособность  Навальный 

18 октября. Mossovetinfo.ru - Сержант британской полиции Ник Бейли, который первым осматривал в Солсбери дом отравленных веществом «Новичок» Сергея и Юлии Скрипалей, потерял работоспособность и уволился со службы. Об этом сообщает BBC со ссылкой на запись в личном аккаунте Бейли в твиттер.

Бейли проводил первый осмотр дома Скрипалей в защитном костюме и не знает, как и в какой момент вступил в контакт с «Новичком». После длительного лечения Бейли вернулся на работу в 2019 году, но сейчас говорит, что вынужден признать свое поражение в борьбе с последствиями отравления 

«Может быть, это случилось, когда я поправлял респиратор или очки, когда был в доме и яд уже был на моей руке», - говорит Бейли.

5 сентября 2018 года появилось совместное заявление королевской прокуратуры и антитеррористической полиции Великобритании, в котором граждане России Александр Петров и Руслан Боширов были названы исполнителями отравления Скрипалей. Был выпущен европейский ордер на их арест. Позднее, в своем выступлении перед парламентом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала Петрова и Боширова офицерами ГРУ.

В сентябре 2020 года представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что лаборатории Франции и Швеции провели повторный анализ проб Алексея Навального и подтвердили, что он был отравлен веществом из группы "Новичок".


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Теги: 
Солсбери  Новичок  Сприпали  сержант  работоспособность  Навальный 

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