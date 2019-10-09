9 октября. Mossovetinfo.ru – Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального включен в список иностранных агентов, сообщается на официальном сайте Министерства юстиции России.
Сообщается, что «в ходе текущего контроля» были выявлены признаки, позволяющие принять такое решение.
Включение в реестр иностранных агентов означает, что организация получает финансирование и иное имущество от иностранных граждан и организаций. Включение в реестр не запрещает организации продолжать свою деятельность, однако требует указывать свой статус во всех публикациях в СМИ и в Интернете.
Кроме того, организациям, имеющим статус иностранного агента запрещено принимать участие в финансировании избирательных компаний в России.
Ранее сообщалось, что СК РФ провел расследование об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией. По данным следствия, сотрудники ФБК легализовали около 1 миллиарда рублей, которые они получили от третьих лиц. По делу было арестовано более 100 счетов физических и юридических лиц, в том числе счета БФК и ряда его сотрудников.
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