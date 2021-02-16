Госдума приняла закон о штрафах для иностранных агентов

16 февраля. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании во вторник, 16 февраля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о штрафах, за нарушения в деятельности НКО и физических лиц, признанных иностранными агентами.



Согласно закону, Кодекс об административных правонарушениях будет дополнен статьями о штрафах, за нарушение порядка деятельности незарегистрированных некоммерческих организаций, которые принимают участие в политической деятельности и финансируются из-за рубежа.



Кроме того, будут введены штрафы за упоминание иноагентов без упоминания их статуса, ак в СМИ, так и в интернете. Граждане за такое нарушение могут быть оштрафованы на 2 – 2,5 тысячи рублей, должностные лица - на сумму от 4 до 5 тысяч рублей, юридические лица - на сумму от 40 до 50 тысяч рублей. Такие же штрафы предусмотрены за публикацию и распространение материалов, производимых иноагентами, без упоминания их статуса.



Если иноагенты будут публиковать или распространять материалы без указания своего статуса, штраф для должностных лиц составит от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой, для юрлиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой.



Для НКО, которые будут действовать на средства из-за рубежа, но не зарегистрируются как иностранный агент, штраф может составить до 5 миллионов рублей.



Новый закон вступит в силу с 1 марта 2021 года.