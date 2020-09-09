9 сентября. Mossovetinfo.ru - МИД РФ на своем официальном сайте опубликовал официальное заявление по ситуации с Алексеем Навальным и позиции стран G-7, которые назвали доказанным отравление оппозиционера и призвали Россию назвать тех, кто за ним стоит.



В заявлении МИД РФ указано, что Российская сторона настойчиво добивается от Германии предоставления данных медицинского обследования Навального и результатов его анализов, в качестве ответа на запрос Генпрокуратуры РФ, однако в Берлине не стал оперативно и конструктивно реагировать на российские запросы.



Кроме того, отмечается, что именно немецкая сторона тормозит процесс диалога между российскими и немецкими медиками, который предложили российские врачи для обсуждения имеющихся у сторон данных о состоянии Навального.



При этом, МИД РФ указывает, что отсутствие информации с немецкой стороны мешает российским правоохранительным органам «задействовать все необходимые процессуальные механизмы для установления обстоятельств произошедшего».



В заявлении подчеркивается, что на фоне неконструктивной позиции Германии проводится массированная компания по дезинформации, направленная против России. Авторов компании волнует не здоровье Навального и не выяснение реальных причин произошедшего, а раскручивание антироссийских санкционных настроений.



20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, в котором он возвращался из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был госпитализирован в тяжелом состоянии. При этом, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что оппозиционер был отравлен.



Консилиум российских врачей опроверг слова Ярмыш и заявил, что следов отравления в организме и анализах Навального не было обнаружено.



21 августа омские врачи разрешили транспортировать Навального в Германию. Он был доставлен в клинику «Шарите». Навальный находился в искусственной коме и был подключен к аппарату ИВЛ.



2 сентября официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт со ссылкой на специалистов лаборатории Бундесвера заявил, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».



Однако, на следующий день президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил, что военная разведка Белоруссии перехватила разговор между Варшавой и Берлином, из которого следует, что заявление об отравлении Алексея Навального – фальсификация. Позднее Белоруссия передала эти материалы российской стороне.



Москва направила официальный запрос в Германию по ситуации с Навальным, заявив, что в России нет данных о его отравлении.