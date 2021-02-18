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Власть     18.02.2021 13:16

Песков назвал неправомерным требование ЕСПЧ об освобождении Навального

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Теги:  Дмитрий Песков  ЕСПЧ  Алексей Навальный  Навальный 

18 февраля. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неправомерным требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о немедленном освобождении Алексея Навального.

«Решение неправомерное, является очень серьезной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела, что, с нашей точки зрения, является недопустимым», - приводит слова Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь российского президента также заявил, что решение ЕСПЧ было принято поспешно и назвал его ангажированным. По словам Пескова, такие решения «вызывают вопросы».

ЕСПЧ в среду, 17 февраля потребовал немедленно освободить Алексея Навального, которого Симоновский суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии. В ответ, глава Минюста РФ Константин Чуйченко назвал требование ЕСПЧ заведомо невыполнимым, политизированным и противоречащим принципу верховенства закона.

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Теги: 
Дмитрий Песков  ЕСПЧ  Алексей Навальный  Навальный 

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