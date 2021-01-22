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Власть     22.01.2021 13:04

Песков назвал расследование Навального о дворце Путина «качественной клюквой»

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Теги:  Дмитрий Песков  Алексей Навальный  Владимир Путин 

22 января. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал так называемое «расследование» Алексея Навального о дворце в Геленджике, якобы принадлежащем Владимиру Путину, «качественной клюквой».

«Вся компиляция и компиляционные материалы, которые содержатся в этом материале - да, такая хорошая, качественная «клюква», которая вызывает большое количество просмотров», - приводит слова Пескова РИА Новости.

Песков также заявил, что все указанное в расследовании является «враньем», президент Путин не имеет отношения ни к каким объектам в Геленджике.

В среду, 20 января, Песков на брифинге заявил, что в Кремле не знакомились с так называемым «расследованием» Навального, но утверждения о том, что Путину принадлежит дворец в Геленджике назвал «неправдой».

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Теги: 
Дмитрий Песков  Алексей Навальный  Владимир Путин 

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