12 марта, Mossovetinfo.ru - В очередной серии проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» президент России рассказал о своих взглядах на роль бизнеса, что ему приходилось сталкиваться с «торгашами — жуликами» и назвал «жуликом» экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского.

На вопрос журналиста Андрея Ванденко, правильно ли он понял, что «торгаш — жулик», Владимир Путин ответил, что «в сознании народа, мы же так говорим» и пояснил, что и он «часть этого народа». «Поэтому, если по-честному сказать, ну так мы все так думаем», — сказал президент. Он также рассказал, что в советские годы сталкивался с обманом со стороны продавцов, но предпочитал с ними «не связываться».

Путин также назвал «жуликом» экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского и полагает, что Ходорковский имеет отношение к организации убийств. При этом Путин отметил, что не доказана причастность Ходорковского к убийствам.



«Их компания замешана не только на жульнических операциях, а в убийстве. В этом проблема. Не доказано лично его участие в организованных убийствах, но сами убийства имели место быть. Они доказаны», - сказал Путин. «Вы думаете, что сотрудники службы безопасности убивали людей по собственной инициативе? Думаю, что так не бывает. Но доказаны другие факты, за которые он (Ходорковский – ред.) получил соответствующий срок», — пояснил Путин свою позицию.