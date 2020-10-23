23 октября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Валдайском усомнился в том, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».



Путин напомнил, что первоначально было заявлено, что в анализах Навального был выявлен «Новичок», однако позднее, после исследования в ОЗХО было заявлено, что Навального отравили чем-то другим.



«Так это «Новичок» или не «Новичок»? Уже возникают сомнения в том, что было сказано вначале», - заявил президент России.



Путин также отметил, что для возбуждения в России уголовного дела по поводу отравления Навального, необходимы основания. В России нет никаких данных об отравлении Навального, а на российские просьбы представить материалы, которые позволил бы возбудить уголовное дело, ничего не дают. При этом, по словам Путина, он предлагал направить российских экспертов, чтобы они получили эти материалы и поработали вместе с немецкими, французскими и шведскими специалистам. Также российский президент предложил провести совместное расследование.



Говоря о существующей на западе версии, о причастности российского государства к отравлению Навального, президент заявил, что если бы его хотели отравить, то его не выпустили бы на лечение в Германию.



Путин также рассказал, что дал поручение Генпрокуратуре разрешить вывезти Навального на лечение в Берлин после обращения жены Навального. При этом, Навальному было разрешно выехать несмотря на ограничения, которые были наложены на оппозиционера в связи с уголовным делом и судебным следствием.



20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, после экстренной посадки в Омске он был госпитализирован. Позднее Навального перевезли в немецкую клинику Charite. Навальный провел в клинике 32 дня, из которых 24 дня - в интенсивной терапии. 23 сентября в пресс-релизе клиники сообщалось, что состояние здоровья Алексея Навального улучшилось, он выписан из клиники Charite.



Представитель немецкого правительства заявил, что лаборатория Бундесвера провела анализ и установила, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». Проверка, проведенная МВД РФ не подтвердила факт отравления Навального. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения «пустым шумом».