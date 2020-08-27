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Власть     27.08.2020 08:15

Путин заявил о заинтересованности в расследовании случившегося с Навальным

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Теги:  Алексей Навальный  Навальный  Владимир Путин  Путин 

27 августа. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конти, переговоры прошли по инициативе итальянской стороны, сообщается на официальном сайте Кремля.

В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию вокруг госпитализации Алексея Навального.

Президент России отметил заинтересованность российской стороны в «тщательном и объективном расследовании» всех обстоятельств случившегося, а также подчеркнул недопустимость необоснованных обвинений связанных с госпитализацией Навального.

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Теги: 
Алексей Навальный  Навальный  Владимир Путин  Путин 

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