Путин заявил о заинтересованности в расследовании случившегося с Навальным

27 августа. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конти, переговоры прошли по инициативе итальянской стороны, сообщается на официальном сайте Кремля.



В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию вокруг госпитализации Алексея Навального.



Президент России отметил заинтересованность российской стороны в «тщательном и объективном расследовании» всех обстоятельств случившегося, а также подчеркнул недопустимость необоснованных обвинений связанных с госпитализацией Навального.