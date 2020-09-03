3 сентября. Mossovetinfo.ru – Россия не воспринимает обвинения в свой адрес в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, и не видит повода для этих обвинений, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.



По словам Пескова, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель пока не контактировали на эту тему, однако при запросе сторон такой разговор может состоятся. На данный момент в Кремле не видят оснований для выступления Путина по данному вопросу.



Песков отметил, что многочисленные анализы, взятые у Навального перед отправкой в Германию, не выявили наличия в его организме отравляющих веществ. При этом, Россия заинтересована в прояснении ситуации, однако для этого необходимо получить данные из Германии. Пресс-секретарь российского президента также призвал зарубежных партнеров не спешить с оценками ситуации.



Отвечая на вопрос о возможности введения против России санкций из-за ситуации с Навальным, Песков заявил, что российская сторона не понимает, что могло бы стать их причиной.



«Мы не понимаем, что может быть причиной для каких-либо санкций. Мы в целом не приемлем санкционного разговора и санкционного языка, считаем это абсолютно неприемлемым. Но в данном случае мы не понимаем причины для обсуждения темы о каких-либо санкциях», - сказал Песков.



Также пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что по мнению Кремля, отравление Навального не может быть кому-либо выгодно.



20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, в котором он возвращался из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был госпитализирован в тяжелом состоянии. 21 августа омские врачи разрешили транспортировать Навального в Германию. Он был доставлен в клинику «Шарите». Навальный находится в искусственной коме и подключен к аппарату ИВЛ.



2 сентября официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт со ссылкой на специалистов лаборатории Бундесвера заявил, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».