Собянин лишил главу МО Красносельский Яшина должности в призывной комиссии

9 апреля. Mossovetinfo.ru - - Мэр Москвы Сергей Собянин лишил главу муниципального округа (МО) Красносельский Илью Яшина полномочий председателя призывной комиссии. Об этом Яшин сообщил в понедельник в своих аккаунтах в соцсетях.



«Это прямо противоречит федеральному законодательству. Зачем мэрия пошла на такую глупость? Мелочная месть Собянина? Или проблема шире?», - отметил Яшин в своем видеоролике в youtube.

По мнению Яшина, «из призывных комиссий выдавливают председателей, которые мешают нарушать закон».



Назначенный Собяниным председатель призывной комиссии р-на Красносельский муниципальный депутат Михаил Бирюков сообщил, что узнал об этом назначении «с удивлением». «Потому что по закону главой призывной комиссии является председатель района или его заместитель. Я же просто депутат», - пояснил Бирюков.

По его мнению, такое решение Собянина связано с тем, что «заседание комиссий транслируется в мэрию и военный комиссариат. Я понимаю. что чиновникам не всегда приятно видеть по телевизору Яшина. Но иногда стоит поступится удовольствием – ради соблюдения закона», - сказал М.Бирюков.



