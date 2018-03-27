Другие материалы
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Власть
09.04.2018, 16:33
Собянин лишил главу МО Красносельский Яшина должности в призывной комиссии
9 апреля. Mossovetinfo.ru - - Мэр Москвы Сергей Собянин лишил главу муниципального округа (МО) Красносельский Илью Яшина полномочий председателя призывной комиссии. Об этом Яшин сообщил в понедельник ...
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Власть
05.04.2018, 10:56
Совет депутатов МО Раменки просит Путина и Собянина о переносе фан-зоны с Воробьёвых гор
5 апреля. Mossovetinfo.ru - Совет муниципальных депутатов МО Раменки 3 апреля обратился к президенту России Владимиру Путину и мэру Москвы Сергею Собянину, а также к ФИФА с просьбой перенести фан-зону...
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Власть
27.03.2018, 08:15
Собянин 29 марта в прямом эфире ответит на вопросы москвичей
27 марта. Mossovetinfo.ru - В четверг, 29 марта, мэр Москвы Сергей Собянин ответит на вопросы горожан в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». Задать вопросы можно с помощью формы на портале...