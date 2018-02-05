Власть 05.02.2018, 12:50 Возбуждено дело по факту служебного подлога инспектором филиала УФСИН

5 февраля. /Mossovetinfo.ru/ - - По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье «служебный подлог» в отношении инспектора филиала № 18 ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве которы...