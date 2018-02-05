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Власть     05.02.2018 19:57

ЦИК России приветствует появление в Москве проекта «Объединенные демократы» по наблюдению за выборами Президента России

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Теги:  Москва  Центризбирком  ЦИК  Кинев  Объединенные демократы  наблюдение 

5 февраля / Mossovetinfo.ru / - - Центризбирком (ЦИК) России приветствует появление в Москве проекта «Объединенные демократы» по наблюдению за выборами Президента Российской Федерации. Об этом говорится в материале опубликованном на сайте ЦИК 5 февраля. 

Как сообщается на сайте ЦИК, выступая на открытии штаба по наблюдению за выборами Президента Российской Федерации, действующего в рамках проекта «Объединенные демократы», Кинев сказал: «ЦИК России приветствует появление в Москве большого и авторитетного наблюдательного сообщества. Наша цель заключается в том, чтобы выборы прошли прозрачно, и у избирателей было максимальное доверие к процедуре».

Открытие московского штаба демократической оппозиции по наблюдению за выборами состоялось 1 февраля с участием председателя «Открытой России» Александра Соловьева, главы московского ПАРНАСа Вадима Коровина, члена федерального политсовета «Гражданской инициативы» Дмитрия Некрасова и представителя штаба Алексея Навального Николая Левшица. Как сообщалось в аналитическом авторском материале по итогам этого мероприятия, «Проект «Наблюдатели» позволяет Гудкову укреплять свои позиции как кандидата в мэры Москвы». 

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Теги: 
Москва  Центризбирком  ЦИК  Кинев  Объединенные демократы  наблюдение 

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