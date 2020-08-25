25 августа. Mossovetinfo.ru – Сообщения о причастности Кремля к отравлению Алексея Навального являются «неправдой и пустым шумом», заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Мы не можем относиться серьезно к озвученным вами обвинениям. Это обвинения, которые абсолютно никак не могут быть правдой и скорее являются пустым шумом. Поэтому серьезно мы к этому относиться не намерены», - приводит слова Пескова РИА Новости.



20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, в котором он возвращался из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был госпитализирован в тяжелом состоянии. 21 августа омские врачи разрешили транспортировать Навального в Германию.