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Власть
19.01.2021, 14:51
В Кремле не опасаются массовых протестов в связи с задержанием Навального
19 января. Mossovetinfo.ru – В Кремле не опасаются массовых протестов в связи с задержанием Навального, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вместе с тем Песков назвал призыв...
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Власть
19.01.2021, 14:35
В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием и арестом Навального
19 января. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с задержанием и арестом Алексея Навального. Песков категорически опроверг мнение о том, чт...
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Власть
19.01.2021, 13:45
В Госдуме поддержали идею введения ковид-паспортов
19 января. Mossovetinfo.ru – В Госдуме считают создание ковид-паспортов является важным и нужным делом, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. ...