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Власть     19.01.2021 14:51

В Кремле не опасаются массовых протестов в связи с задержанием Навального

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Теги:  Дмитрий Песков  Алексей Навальный  Навальный  задержание  арест  протесты 

19 января. Mossovetinfo.ru – В Кремле не опасаются массовых протестов в связи с задержанием Навального, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вместе с тем Песков назвал призывы Навального к массовым протестам «тревожными».

«Мы не являемся органом, который может давать оценку этому. Но, безусловно, наверное, это могло бы быть поводом для определенного анализа и экспертизы на предмет призывов к чему-то незаконному», - приводит слова Пескова РИА Новости.

Песков также назвал «абсолютной ерундой» мнение о том, что арест и задержание Навального связаны с тем, что Путин его боится.

Навальный был задержан в аэропорту Шереметьев в воскресенье, 17 января после того, как прилетел из Германии, где проходил лечение. УФСИН сообщило, что Навальный «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока».

В понедельник, 18 января, Навальный был арестован на 30 суток. Рассмотрение дела о замене Навальному условного срока реальным состоится 29 января.

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Теги: 
Дмитрий Песков  Алексей Навальный  Навальный  задержание  арест  протесты 

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