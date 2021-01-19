Власть 19.01.2021, 13:45 В Госдуме поддержали идею введения ковид-паспортов

19 января. Mossovetinfo.ru – В Госдуме считают создание ковид-паспортов является важным и нужным делом, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. ...