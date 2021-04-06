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Власть     06.04.2021 14:44

В Кремле прокомментировали сообщения о плохом самочувствии Навального

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Теги:  Дмитрий Песков  Песков  Алексей Навальный  Навальный  медицинская помощь 

6 апреля. Mossovetinfo.ru — Если Алексей навальный действительно болен, ему будет обеспечено необходимое лечение, однако никаких особых условий в колонии ему создавать не будут, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков отметил, что поступает различная информация о том, помещен Навальный в лечебное подразделение колонии или нет, однако такие решения остаются прерогативой ФСИН. В колониях существую определенные правила, в ом числе в отношении заболевших заключенных.

«Все необходимые мероприятия там проводятся. Естественно, о каких-либо особенных условиях для одного из осужденных речи идти не может» - заявил Песков, подчеркнув, что, если Навальный действительно болен, ему обеспечат соответствующее необходимое лечение.

В конце марта Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 во Владимирской области, сообщил, что он объявил голодовку в связи с отсутствием медицинской помощи.

В начале февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше» за многочисленные нарушения правил испытательного срока. Срок Навальный отбывает в Покровской исправительной колонии №2.

Ранее Леонид Волков в своем telegram-канале сообщил, что состояние Навального в колонии резко ухудшилось, его мучают боли в спине, которые отдают в ногу. Однако руководство ФСИН со ссылкой на результаты обследования заявило, что состояние здоровья Навального удовлетворительное.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова 2 апреля направила на рассмотрение главе ФСИН Александру Калашникову обращения адвокатов Алексея Навального и представителей общественности об оказании Навальному медицинской помощи в колонии.

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Теги: 
Дмитрий Песков  Песков  Алексей Навальный  Навальный  медицинская помощь 

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