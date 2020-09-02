2 сентября. Mossovetinfo.ru – Берлин не информировал российские власти о том, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок», в Кремле таких данных нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что по результатам исследования специальной лаборатории Бундесвера, Навальный был отравлен «Новичком».
ТАСС, со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах, сообщил, что по результатам экспертиз, проведенных в рамках доследственной проверки по факту отравления Навального, ни в организме, ни в вещах Навального не было обнаружено ядовитых, сильнодействующих и отравляющих веществ.
20 августа Навальному стало плохо в самолете, на котором он возвращался из Томска в Москву. Самолет совершил посадку в Омске, Навальный был экстренно госпитализирован. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что Навальный был отравлен. Однако омские врачи опровергли предположение об отравлении оппозиционера. Позднее Навальный был перевезен на лечение в Германию.
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