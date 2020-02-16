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Власть     16.02.2020 10:15

Власти Москвы согласовали «Марш Бориса Немцова» 29 февраля

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Теги:  Борис Немцов  Немцов  оппозиция  шествия  акции 

16 февраля. Mossovetinfo.ru - Власти Москвы согласовали «Марш Бориса Немцова» 29 февраля в центре столицы. Об этом сообщил член оргкомитета акции, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин В своём микроблоге в Twitter.

Марш пройдет по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Максимальная заявленная численность участников - до 30 тысяч человек.

Ранее оппозиция в письме мэру Москвы Собянину попросила не препятствовать проведению марша. В письме отмечалось, что акция будет носить не только мемориальный, но и политический характер. «Ее участники, защищая ценности за которые боролся Борис Немцов, намерены выразить своё отношение к последним инициативам руководства страны и выдвинуть политические требования власти».

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Карта места

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Теги: 
Борис Немцов  Немцов  оппозиция  шествия  акции 

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