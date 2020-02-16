10:15 Власть Власти Москвы согласовали «Марш Бориса Немцова» 29 февраля
17:36 Происшествия Сбой в движении поездов произошел на серой ветке метро вечером 14 февраля
16:47 Общество Снег в Москве может исчезнуть до наступления календарной весны
15:46 Город (Москва и область) Около 800 человек оформили в собственность квартиры, полученные по реновации
14:55 Власть Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года
13:51 Город (Москва и область) Станцию метро в Гольянове начнут строить в 2021 году
22:31 Власть В МГД обсудили поправки в конституцию РФ по теме местного самоуправления
17:20 Общество В Москве открылся еще один детский технопарк
18:38 Общество Оппозиция в письме Собянину попросила не препятствовать проведению «Марша Бориса Немцова» 29 февраля