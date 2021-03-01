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Власть     01.03.2021 09:49

Вступил в силу закон о штрафах для физлиц и НКО, признанными иноагентами

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Теги:  НКО  иностранные агенты  штрафы  закон 

1 марта. Mossovetinfo.ru – С 1 марта вступил в силу закон о штрафах за нарушения в деятельности физических лиц и некоммерческих организаций (НКО), признанных иностранными агентами.

С 1 марта вступают в силу новые статьи КоАП, согласно которым вводятся штрафы за нарушение порядка деятельности незарегистрированных некоммерческих организаций, которые принимают участие в политической деятельности и финансируются из-за рубежа.

Штрафы вводятся также за упоминание иноагентов без упоминания их статуса, и за отсутствие регистрации в качестве иноагентов для НКО, которые будут действовать на средства из-за рубежа.

Закон был принят Госдумой 16 февраля, и подписан президентом России Владимиром Путиным 24 февраля.

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Теги: 
НКО  иностранные агенты  штрафы  закон 

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