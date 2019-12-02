Яндиев избран главой фракции «Справедливая Россия» в Мосгордуме

2 декабря. Mossovetinfo.ru – Магомет Яндиев избран новым руководителем фракции «Справедливая Россия» в Мосгордуме. Решение переизбрать руководителя фракции было принято в конце минувшей недели, но об этом стало известно в понедельник.



По сообщению Яндиева в его аккаунте Facebook, Тимонову отказано в руководстве фракции в связи с тем, что Тимонов представил кандидатуру руководителя аппарата фракции без согласования ее на заседании фракции, хотя такие договоренности были. «Назначение главы аппарата фракции, сделанное без консультаций с нами, было прямым грубым нарушением договоренности», - отмечает Яндиев.



Отметим, что Тимонов представил на назначение руководителя фракции – Вячеслава Душенко, чье имя стало известно впервые по скандальному делу «Пуманэ». Душенко, - ранее майор РУБОП, бывший подозреваемый в убийстве Александра Пуманэ. После многолетнего расследования дела обвинения с Душенко были сняты, однако на службе он не был восстановлен.



Справка ИА «Моссовет»: Магомет Яндиев, - родился 29 июля 1968 года. Окончил Чечено-Ингушский государственный университет имени Л.Н.Толстого, специальность «Экономист». Кандидат экономических наук. Доцент Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. Заслуженный деятель науки Республики Ингушетия.



Избран депутатом Думы 8 сентября 2019 года, - получил на выборах в Мосгордуму поддержку Алексея Навального - был включен в список для так называемого «умного голосования» по округу 45 (Басманный, Красносельский, Мещанский, Сокольники). Также получил поддержку Ильи Яшина, который не был зарегистрирован кандидатом.