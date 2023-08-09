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Город (Москва и область)     10.08.2023 10:58

14 человек остаются в больнице после взрыва в Сергиевом Посаде

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Теги:  Сергиев Посад  взрыв  пиротехника  пострадавшие  уголовное дело  безопасность 

10 августа — Mossovetinfo.ru — Четырнадцать человек остаются на лечении в Сергиево-Посадской больнице после взрыва, трое из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации, сообщается в официальном telegram-канале Министерства здравоохранения Московской области.

"В результате происшествия в Сергиевом Посаде в настоящее время в Сергиево-Посадской больнице остаются на лечении 14 человек, из них 3 в тяжелом состоянии в реанимации, остальные в средней степени тяжести. Ранее одна пациентка скончалась, а двое были переведены на лечение в федеральные клиники. Всего за последние сутки медицинская помощь была оказана 71 пострадавшему", - сообщает Минздрав Подмосковья.

О ряде обстоятельств взрыва в Сергиевом Посаде 9 августа накануне сообщало ИА МОССОВЕТ со ссылкой на информацию губернатора области Андрея Воробьева.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

За минувшее время более 170 куб. м разрушенных конструкций разобрано и вывезено с места взрыва в Сергиевом Посаде, сообщили в пресс-службе МЧС России.

По информации экстренных служб, по предварительным данным, остается неизвестной судьба 12 человек. Поисковые работы продолжаются.

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Карта места

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Теги: 
Сергиев Посад  взрыв  пиротехника  пострадавшие  уголовное дело  безопасность 

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