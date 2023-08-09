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10.08.2023, 10:58
14 человек остаются в больнице после взрыва в Сергиевом Посаде
10 августа — Mossovetinfo.ru — Четырнадцать человек остаются на лечении в Сергиево-Посадской больнице после взрыва, ...
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Город (Москва и область)
10.08.2023, 07:59
ПВО ночью сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города - Собянин
10 августа — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин и Минобороны России сообщили в своих telegram-каналах, что ночью...
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Город (Москва и область)
09.08.2023, 14:42
В результате взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 43 человека - губернатор
9 августа — Mossovetinfo.ru — На Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде (Московская область) в 10:40 п...