21 августа. Mossovetinfo.ru – Бонусами карты «Тройка» начисляемыми за участие в программе лояльности «Город», теперь можно оплатить сотовую связь, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.
Бонусами, которые начисляются за пополнение «Тройки» на сумму от 250 рублей, можно оплатить услуги всех крупнейших российских операторов.
Также напоминается, что, если присоединится к программе лояльности «Город» сейчас, на бонусный счет начислят баллы за все пополнения «Тройки» за последние 6 месяцев на сумму от 250 рублей.
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