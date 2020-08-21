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Город (Москва и область)     21.08.2020 08:25

Бонусами карты «Тройка» теперь можно оплатить сотовую связь

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Теги:  карта Тройка  программа лояльности  бонусы  сотовая связь 

21 августа. Mossovetinfo.ru – Бонусами карты «Тройка» начисляемыми за участие в программе лояльности «Город», теперь можно оплатить сотовую связь, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Бонусами, которые начисляются за пополнение «Тройки» на сумму от 250 рублей, можно оплатить услуги всех крупнейших российских операторов.

Также напоминается, что, если присоединится к программе лояльности «Город» сейчас, на бонусный счет начислят баллы за все пополнения «Тройки» за последние 6 месяцев на сумму от 250 рублей.


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Карта места

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Теги: 
карта Тройка  программа лояльности  бонусы  сотовая связь 

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