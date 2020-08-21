21 августа. Mossovetinfo.ru – Бонусами карты «Тройка» начисляемыми за участие в программе лояльности «Город», теперь можно оплатить сотовую связь, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.



Бонусами, которые начисляются за пополнение «Тройки» на сумму от 250 рублей, можно оплатить услуги всех крупнейших российских операторов.



Также напоминается, что, если присоединится к программе лояльности «Город» сейчас, на бонусный счет начислят баллы за все пополнения «Тройки» за последние 6 месяцев на сумму от 250 рублей.