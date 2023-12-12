Девять украинских беспилотников уничтожило ночью ПВО

14 декабря — Mossovetinfo.ru — Ночью дежурными средствами ПВО пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, перехвачено девять украинских беспилотных, - сообщает Минобороны РФ. Мэр Москвы Сергей Собянин дважды ночью сообщал, что отражены атаки беспилотников, летевших на Москву.



"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.



Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Калужской и Московской областей", - сообщило Минобороны РФ в своем телеграм-канале в 6:41 мск.





"Сегодня ночью силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - сообщил Собянин в своем телеграм-канале в 3:35 мск.





"Выявлена и пресечена силами ПВО ещё одна попытка пролёта беспилотника к Москве (в Наро-Фоминском городском округе). Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет", - сообщил Собянин в своем телеграм-канале в 5:25 мск.