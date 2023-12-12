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Город (Москва и область)
14.12.2023, 09:50
Девять украинских беспилотников уничтожило ночью ПВО
14 декабря — Mossovetinfo.ru — Ночью дежурными средствами ПВО пресечена попытка киевского режима совершить террори...
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Город (Москва и область)
13.12.2023, 07:04
На D3 внесены изменения в расписание из-за сложных погодных условий - Дептранс
13 декабря — Mossovetinfo.ru — "На D3 внесены изменения в расписание из-за сложных погодных условий. Между некоторыми ...
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Город (Москва и область)
12.12.2023, 12:17
Москвичам с полисом ОМС и полной учётной записью на портале мэра открыт автоматический доступ к электронной медкарте - Собянин
12 декабря — Mossovetinfo.ru — Москвичам с полисом ОМС и полной учётной записью на mos.ru (https://www.mos.ru/city/projects/medcarta) открыт...