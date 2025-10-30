График работы социальных учреждений Москвы 2, 3 и 4 ноября

2 ноября — Mossovetinfo.ru — В честь Дня народного единства в 2025 году три дня подряд: 2, 3 и 4 ноября установлены дни отдыха, в связи с чем сокращены, изменены рабочие часы некоторых учреждений социальной сферы . Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



График работы центров «Мои документы» 3 ноября не изменится: районные офисы будут открыты с 8:00 до 20:00, флагманские – с 10:00 до 22:00. 4 ноября прием заявителей осуществляться не будет. С 5 ноября работа центров госуслуг «Мои Документы» возобновится в штатном режиме.



«Взрослые поликлиники 2 ноября будут работать с 9:00 до 16:00, 3 ноября – с 9:00 до 18:00, 4 ноября – по графику дежурства в праздничные дни с 9:00 до 16:00. Медицинскую помощь юным москвичам на дому будут оказывать все праздничные дни с 9:00 до 15:00.

В детские поликлиники 3 ноября пациенты могут обратиться с 9:00 до 15:00. Кабинеты ОРВИ будут открыты все праздничные дни с 9:00 до 15:00. Молочно-раздаточные пункты сохранят прежний график работы – с 6:30 до 15:00», – сообщают в Правительстве Москвы.



Все женские консультации будут открыты 2 ноября с 9:00 до 16:00, 3 ноября с 9:00 до 18:00. 4 ноября с 9:00 до 16:00 примут пациенток только женские консультации и центры женского здоровья.



Травматологическая помощь жителям при необходимости будет оказываться в полном объеме. Травмпункты продолжат принимать пациентов с 8:00 до 22:00. Круглосуточные травмпункты сохранят прежний график.



Центры занятости населения «Моя работа» и «Моя карьера», центр «Профессии будущего», учебный центр «Профессионал» и семейные центры, а также реабилитационные учреждения с 2 по 4 ноября будут закрыты.



Центры московского долголетия 3 и 4 ноября работать не будут. 2 ноября откроются только флагманские центры, которые будут работать по стандартному графику с 9:00 до 21:00.