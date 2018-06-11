Илья Яшин официально стал выдвинутым кандидатом в мэры Москвы

11 июня. Mossovetinfo.ru - Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин подал документы в Мосгоризбирком и стал выдвинутым кандидатом в мэры Москвы.



‪»Сегодня я подал документы в городской избирком и официально стал выдвинутым кандидатом в мэры Москвы‬», - написал Яшин на своей странице в Facebook.



Документы для регистрации можно подать до 18:00 3 июля. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.