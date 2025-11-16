 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     21.11.2025 09:30

Курс «Диалог поколений: услышать друг друга» начался в центрах «Московское долголетие»

Теги:  Московское долголетие  курс  проект  диалог поколений 

21 ноября — Mossovetinfo.ru — В 110 центрах Московское долголетие» до конца декабря пройдет курс «Диалог поколений: услышать друг друга», который предполагает, что на встречах участники освоят техники для разрешения споров и найдут новый способ передавать опыт молодому поколению, чтобы общение стало источником радости и настоящей поддержкой. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Курс разработан эксперты Московского института психоанализа из актуального для старшего поколения запроса — найти общий язык со своими детьми и внуками. Задача — помочь близким людям заговорить на одном языке, научиться слушать друг друга. Разбирая в рамках курса конкретные ситуации из жизни с квалифицированными психологами Московского института психоанализа специалисты помогут участникам выстроить конструктивную коммуникацию и дадут практические инструменты для поддержки своих близких. И все это можно будет сразу применить на практике, — рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Каждый слушатель получит специально разработанную экспертами тетрадь с полезными материалами, включая памятки с психотехниками, дыхательными упражнениями, играми и заданиями для закрепления материала.

