21.11.2025, 09:30
Курс «Диалог поколений: услышать друг друга» начался в центрах «Московское долголетие»
21 ноября — Mossovetinfo.ru — В 110 центрах Московское долголетие» до конца декабря пройдет курс «Диалог поколений: ус...
19.11.2025, 08:10
Из-за ограничений в центре Москвы рекомендуется использовать метро - Дептранс
19 ноября — Mossovetinfo.ru — Дептранс Москвы рекомендует использовать метро для поездок по городу в связи с возможн...
16.11.2025, 09:48
В столичном регионе ударили декабрьские морозцы - синоптик
16 ноября — Mossovetinfo.ru — «В ночь, благодаря антициклону, погода в столичном регионе улучшилась, и ударили морозц...