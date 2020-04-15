15 апреля. Mossovetinfo.ru – На входах в метро из-за проверки цифровых пропусков образовались огромные очереди, сообщают пользователи соцсетей.



Пользователи выкладывают многочисленные фотографии очередей в метро, где видно, что пассажиры не соблюдают необходимую социальную дистанцию. Кроме того, некоторые пользователи сообщают, что ждать проверки пропуска при входе в метро приходится 30-40 минут.



Кроме того, в связи с проверкой пропусков образовались пробки на всех крупных въездах в Москву.



Система цифровых пропусков для поездок по городу начала действовать в Москве с 15 апреля. Цифровые пропуска необходимы для поездок по городу на своем автомобиле или общественном транспорте, включая такси. При этом, в МВД заявили, что будут проверять на наличие пропусков все въезжающие в Москву автомобили.