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Город (Москва и область)
16.05.2023, 07:53
Павильоны «Здоровая Москва» снова открылись в городских парках
16 мая - Mossovetinfo.ru - Павильоны «Здоровая Москва» снова открылись в городских парках и позволяют без предварител...
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Город (Москва и область)
14.05.2023, 10:49
18-21 мая 2023 года на ВДНХ пройдет гастрономический фестиваль
14 мая - Mossovetinfo.ru - 18-21 мая 2023 года на площади Промышленности ВДНХ пройдет гастрономический фестиваль «РестоМар...
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Город (Москва и область)
13.05.2023, 09:20
C 20 мая по 9 июня будут закрыты входы и выходы со станции «Чеховская» и «Цветной бульвар»
13 мая - Mossovetinfo.ru - 20-21 мая и 27-28 мая будет закрыт участок между станциями «Савеловская» и «Боровицкая», а с 20 мая ...