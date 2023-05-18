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Город (Москва и область)     16.05.2023 07:53

Павильоны «Здоровая Москва» снова открылись в городских парках

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Теги:  Здоровая Москва  обследование  парки 

16 мая - Mossovetinfo.ru - Павильоны «Здоровая Москва» снова открылись в городских парках и позволяют без предварительной записи, с 8:00 до 20:00 без перерывов и выходных, проходить обследование, - сообщил в своем личном блоге мэр города. Если в ходе обследования будут выявлены отклонения, пациента направят на дополнительные анализы и диагностику. Обследование займет около часа, при себе нужно иметь паспорт и московский полис ОМС.

«Сегодня в городских парках вновь открылись павильоны «Здоровая Москва», где все желающие могут быстро и бесплатно проверить свое здоровье. Впервые проект стартовал в 2019 году и, если бы не пандемия, мы бы уже отмечали его пятилетие. Но даже несмотря на вынужденный перерыв, проверить свое здоровье в парках смогли более 1 млн человек. И, что важно, среди них было немало тех, кто раньше обходил поликлиники стороной. Благодаря обследованиям в павильонах «Здоровой Москвы» на ранних стадиях было выявлено множество различных заболеваний: от нарушений в работе сердца до онкологии», - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Среди обязательных процедур - анкетирование (которое, кстати, можно пройти заранее онлайн), измерение роста, веса, индекса массы тела и артериального давления, экспресс-анализы на уровень сахара и холестерина в крови, ЭКГ, биоимпедансометрия, измерение внутриглазного давления. Также программа может включать спирометрию, пульсоксиметрию, осмотр акушеркой, общий и биохимический анализы крови, в том числе на Д-димер - маркер тромбообразования, - сообщил Собянин.

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Карта места

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Теги: 
Здоровая Москва  обследование  парки 

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