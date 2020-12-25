Перечень мест, площадок для запусков фейерверков в Подмосковье

25 декабря. Mossovetinfo.ru - 451 специально оборудованная площадка для запуска фейерверков подготовлена в Московской области, сообщила МЧС.

Сотрудники МЧС России обеспечат пожарную безопасность новогодних и рождественских мероприятий в Подмосковье, - будет задействовано более 4500 человек личного состава и порядка 1800 единиц техники.



ИА МОССОВЕТ публикует список площадок:

Перечень объектов, площадок (территорий), на которых планируется проведение запусков фейерверков на территории Московская область



п/п Наименование (название места) Адрес



1 сквер «Олимпийский» г. Шатура парк им. Гагарина, сквер «Олимпийский»

2 площадь перед СКЦ Рошаль МО, г.о. Рошаль, ул. Советская,

д. 36

3 площадь перед МБУК КОРОБОВСКИЙ ДК МО, г.о. Шатура, с. Дмитровский Погост, ул. Пролетарская, д. 1

4 п. Зубово ул. Центральная

5 Сестрорецкий парк ул. Мира, Сестрорецкий парк

6 площадь им. В.И. Ленина г.Электросталь, ул.Корешкова, площадь им.В.И. Ленина

7 озеро Юбилейное г.Электросталь, ул. Юбиленая

8 аллея Фрязевскон шоссе г.Электросталь, Фраязевское ш. прогулочный сквер

9 пустырь у моста через реку Клязьма между улицей Северной и улицей Набережная г. Орехово-Зуево

10 центральная часть парка Победы на улице Мадонской г. Орехово-Зуево

11 пустырь у пешеходного моста через реку Клязьма на улицу Мадонскую г. Орехово-Зуево

12 центральная часть стадиона между домами по улице Бирюкова и улицей Козлова г. Орехово-Зуево

13 площадка для проведения массовых мероприятий (лесопарк Мельница) у ресторана "Охотник" г. Орехово-Зуево

14 центральная площадь ул. Коммунистическая г. Дрезна

15 площадка у МБУК Кабановский ДК «Современник», д. 155а д. Кабаново

16 футбольное поле микрорайона Пролетарка ул. Пролетарка г. Куровское

17 территория отдыха 2-го микрорайона между д. № 24 и д.11 (Давыдовский лицей) д. Давыдово

18 хоккейная площадка, ул. Совхозная, д. №10 с. Ильинский Погост

19 территория парковки рядом со стадионом п. Верея

20 территория стадиона п. Новый Снопок

21 территория за хоккейным стадионом п. Озерецкий

22 асфальтированная специальная площадка на ул. Советская вдоль А-108, перед поворотом на г. Шатура г. Ликино-Дулево

23 проезд за ДК д.15а д. Малая Дубна

24 рядом с фабрикой ул. Советская д.144 д. Новое

25 площадь перед зданием администрации д.29а д. Савинская

26 территория стадиона «Спартак-Губино» ул. Карла Маркса д.1а д. Губино

27 площадь возле ДК ул. Заводская, 100 д. №8 д. Демихово

28 восточнее ДК п. Мисцево

29 асфальтированная площадка в 60-ти метрах от ДК «Соболевский» в сторону Егорьевского шоссе д. №7а д. Соболево

30 площадка М.О. Одинцовский г.о. пос. Назарьево, поле ФГУП АПК "Непецино" за стр. 39

31 пустырь М.О. г. Одинцово, ул. Садовая, напротив дома 34А, стр.1

32 пустырь М.О. г. Одинцово, мкр. Кутузовский, выезд на Северный обход Одинцово

33 площадка для учебной езды М.О. г. Одинцово, ул. Красногорское шоссе.

34 пустырь М.О. г. Одинцово, напротив СНТ "Отдых"

35 площадка М.О. г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 53

36 тротуар М.О. г. Звенигород ул. Московская

37 площадка М.О. г. Звенигород, пр-д Строителей, д. 8

38 высокий берег реки Москвы М.О. г. Звенигород, ул. Калинина

39 поле М.О. г. Звенигород, поле за жилыми домами в мкр. Южный

40 участок поля М.О. Одинцовский г.о. с. Ершово, участок поля за стадионом

41 берег реки Москва М.О. Одинцовский г.о. с. Аксиньино

42 поле в сторону реки Москва М.О. Одинцовский г.о. с. Козино

43 площадка М.О. Одинцовский г.о. с. Саввинская Слобода, площадка между ул. Юбилейная и ул. Школьная

44 поле М.О. Одинцовский г.о. с. Каринское, поле за домом 12

45 поле М.О. Одинцовский г.о. пос. Горки 10, в районе дома 31

46 поле в районе реки Москва М.О. Одинцовский г.о. , с. Успенское

47 сквер М.О. Одинцовский г.о. д. Хлюпино

48 площадка М.О. Одинцовский г.о. с. Введенкое, район детской игровой площадки напротив ДК "Огонек"

49 асфальтированная площадка за магазином "Стройматериалы" г. Егорьевск, ул. Рязанская

50 Парк "200 лет Егорьевску" г. Егорьевск, ул. Антипова

51 участок поля за многоквартирным жилым домом № 8 по ул. Сосновая г. Егорьевск, ул. Сосновая

52 футбольное поле по ул. Песочная Егорьевский район, п. Рязановский

53 Сквер у здания администрации Юрцовского территориального управления Егорьевский район, д. Юрцово

54 площадка за домом № 3 по ул. Молодежная Егорьевский район, д. Полбино

55 площадка между МОУ "Починковская СОШ" и СДК д. Починки Егорьевский район, с. Починки

56 участок поля за деревней Егорьевский район, д. Дмитровка

57 площадка около пожарного депо Егорьевский район, д. Большое Гридино

58 спортивная площадка Егорьевский район, д. Иваново

59 участок поля между домом 16 и пожарным водоемом Егорьевский район, с. Саввино, микрорайон Восточный

60 площадка за домом № 9 по ул. Школьная Егорьевский район, с. Раменки

61 старая спортивная площадка за зданием МОУ "Поповская ООШ" Егорьевский район, д. Поповская

62 Футбольное поле Егорьевский район, п. Новый

63 Футбольное поле Егорьевский район, д. Михали

64 площадка за хоккейным кортом Егорьевский район, д. Селиваниха

65 площадка в парке за зданием МУК "Шувойский КДЦ" Егорьевский район, п. Шувое

66 Стадион Руза г. Руза, ул. Социалистическая, д. 63

67 Футбольный стадион п. Колюбакино, ул. Красная Горка, д. 1

68 Стоянка автотранспорта пгт. Тучково, ул. Лебеденко, д. 28

69 г. Черноголовка оз.Южное г. Черноголовка оз.Южное

70 Пустырь около ООО "Фрито Лей" г.Кашира, пустырь с северной стороны ООО «Фрито Лей Мануфактуринг»;

71 Пустырь перед МБОУ "СОШ №4" г.Кашира, ул. Гвардейская, пустырь перед МБОУ «СОШ №4»

72 Пустырь около здания администрации г.Кашира, ул. Ленина, пустырь севернее здания администрации

73 Пустырь г. Кашира, ул. 1-я Дзержинская, пустырь севернее автостоянки;

74 Между стадионом и ДК п.Новоселки, ул.Центральная, вблизи дома 41/1

75 Между коттеджами и автобусной остановкой п.Большое Руново. Ул.Садовая, вблизи дома 32

76 Стадион Московская область, городской округ Кашира, д. Каменка

77 Стадион Московская область, городской округ Кашира, д. Лёдово

78 Стадион Московская область, городской округ Кашира, д. Никулино

79 Футбольное поле Московская область, городской округ Кашира, д. Яковское, (центр поля между дорогой и ул. Клубня)

80 Разворотная площадка Московская область, городской округ Кашира, д. Бурцево

81 Точка запуска 150 м от домов со всех сторон на поле при въезде в деревню справа. Московская область, городской округ Кашира, д. Труфаново

82 Футбольное поле п. Богатищево ул. Новая вблизи дома № 16

83 Футбольное поле д. Топканово ул. Новая в районе дома № 14 ( Футбольное поле)

84 Футбольное поле п. Маслово ул. Садовая (Футбольное поле)

85 Стадион (за зданием сельского дома культуры) д. Тарасково, ул. Комсомольская вблизи д. 28

86 Вблизи хоккейной коробки д. Корыстово, ул. Центральная

87 Спортивная коробочка п. Зендиково, ул. Банная, вблизи д.6а

88 Площадь возле дома культуры д. Барабаново, ул. Ленина, вблизи д.5

89 Площадь около ДИП д. Кокино, ул. Садовая, вблизи д.31

90 Площадь перед ДК "Ожерелье" мкр. Ожерелье ул. Советская д.8

91 Стадион " Локомотив" мкр. Ожерелье ул. Советская д.27

92 Летний сад г. Озеры, ул. Ленина, д. 20

93 территория футбольного поля за ДК п. Северный М.О., Талдомский г.о., р.п. Северный, ул. Спортивная, д. 4

94 территория под строительство ФОК М.О., Талдомский г.о., п. Вербилки, ул. Советская, напротив д. 11

95 территория поля возле Парка культуры и отдыха "Победа" М.О., Талдомский г.о., д. Ахтимнеево

96 территория между Запрудненскими банями и парковкой по ул. Ленина д. 1 М.О., Талдомский г.о., р.п. Запрудня, ул. Ленина, д. 1

97 открытая площадка поселок Столбовая, ул. Вокзальная, рядом со Сквером Победы

98 стадион село Троицкое

99 стадион село Молоди

100 стадион село Талалихино

101 стадион село Мещерское

102 площадь у памятника село Дубна

103 футбольное поле село Шарапово

104 футбольное поле село Стремилово

105 хоккейная площадка деревня Чепелево

106 поле за домом культуры «Русь» деревня Манушкино

107 стадион «Малыш» г. Чехов, микрорайон Венюково

108 парк г. Чехов, микрорайон Венюково

109 берег реки Теребенька г. Чехов, ул. Дружбы

110 бульвар Березовая роща г. Чехов, ул. Октябрьская

111 стадион «ГСК» г. Чехов, ул. Чехова

112 Площадка перед КТЦ «Дружба» г. Чехов, ул. Дружбы, д. № 45

113 поле г. Чехов, ул. Земская, вблизи д. 1

114 Городской парк г. Чехов, напротив Анно-Зачатьевской церкви

115 Площадка с тыльной стороны ТЦ «КУРС», ограниченная домами №№ 8, 9 по ул. Заречной г. Балашиха

116 Площадка возле дома № 41 квартала Абрамцево г. Балашиха

117 Площадка г. Балашиха, мкр. Заря, ул. Ленина, перед д. 6

118 Площадка г. Балашиха, ул. Парковая, владение 4

119 Площадка г. Балашиха, д. Соболиха, ул. Новослободская, перед стр. 15

120 Площадка г. Балашиха, д. Федурново, ул. Авиарембаза, перед д. 7а

121 Площадка г. Балашиха, д. Черное, ул. Агрогородок, перед д. 6

122 Площадка г. Балашиха, ул. Фадеева, д.2а ( со стороны магазина Пятерочка, Вкус Вилл, социальной аптеки)

123 Площадка Площадка (поле) южнее мкр. Павлино, в границах: между Павлинским и Косинским шоссе (между территорией строительства и частным сектором)

124 Площадка Площадка (поле) в границах: мкр. Железнодорожный южнее ул. Безымянная, севернее ул. Корнилаева, западнее ул. Автозаводская, восточнее территории строительства ЖК Центральный

125 открытая площадка г.о. Котельники, мкр. Силикат, в районе д. 29

126 открытая площадка г.о. Котельники, мкр. Ковровый, в районе д. 6

127 открытая площадка г.о. Котельники, мкр. Белая Дача- в районе д.3

128 Территория парка культуры и отдыха им. Л.Н. Толстого (в границах пляжа) Московская область, г.о. Химки, Ленинский проспект

129 Берег канала им. Москвы за БЦ "Химки" Московская область, г.о. Химки, ул. Кирова, за вл. 27

130 Территория сквера им. Марии Рубцовой Московская область, г.о. Химки, сквер им. Марии Рубцовой

131 Территория парка им. Величко (у фонтана) Московская область, г.о. Химки, мкр. Сходня-Фирсановка, парк им. Величко (у фонтана)

132 Мкр. Подрезково Московская область, г.о. Химки, мкр. Подрезково, ул. Колхозная, за домом 29 и ул. И. Жаринова, за домом 8

133 пустырь Московская область, городской округ Истра, ул. Ленина (за д. 21)

134 пустырь Московская область, городской округ Истра, микрорайон Восточный, за д. 16

135 пустырь Московская область, городской округ Истра, п. Глебовский, ул. Микрорайон, вблизи д. 100

136 пустырь Московская область, городской округ Истра, г. Дедовск, ул. Гагарина, у д. 14

137 береговая линия вдоль пруда Московская область, городской округ Истра, г. Дедовск, ул. Энергетиков

138 пустырь Московская область, городской округ Истра,

139 пустырь Московская область, городской округ Истра, г. Дедовск, ул. Керамическая

140 земельный участок 50:08:0050404:149 Московская область, городской округ Истра, вблизи д. Покровское

141 пустырь Московская область, городской округ Истра, д. Ивановское, у д. 105

142 пустырь Московская область, городской округ Истра, п Курсаково, поворот на д. Рубцово.

143 поле за зданием котельной Московская область, городской округ Истра, с. Новопетровское, ул. Северная.

144 мини стадион Снегири МУС "СК Истра" хокейная площадка Московская область, городской округ Истра, дп. Снегири, ул. Жданова

145 площадка около закрытого заезда на территории бывшего огнеупорного завода Московская область, городской округ Истра, дп Снегири, ул. Станционная, д. 1

146 площадка у дома культуры Московская область, городской округ Истра, с. Рождествено, ул. Микрорайонная, у д. 5

147 футбольное поле Московская область, городской округ Истра, д. Бужарово, ул. Центральная, у д. 10

148 футбольное поле Московская область, городской округ Истра, п. Гидроузла им. Куйбышева, у д. 18

149 пустырь Московская область, городской округ Истра, д. Рождествено, у д. 8

150 пустырь Московская область, городской округ Истра, д. Духанино, у д. 56

151 стадион Московская область, городской округ Истра, п. Агрогородок, у д. 6

152 пустырь Московская область, городской округ Истра, п. Первомайский, территория рядом с очистными сооружениями

153 пустырь Московская область, городской округ Истра, с. Онуфриево, за стадионом школы

154 пустырь Московская область, городской округ Истра, д. Кострово, ул. Центральная, у д. 72

155 пустырь Московская область, городской округ Истра, д. Кострово, ул. Центральная, у д. 15

156 АУ "Парк культуры и отдыха" (Центральный парк) г. Долгопрудный, между ул. Спортивная и ул. Академика Лаврентьева

157 АУ "Парк культуры и отдыха" (парк "Мысово") г. Долгопрудный, ул.Парковая

158 пристань "Водники" канала им. Москвы г. Долгопрудный, ул.Якорная

159 МАУ "Парк культуры и отдыха" (Центральный парк) г. Лобня, ул. Ленина

160 Участок территории в районе ФОК "Радуга" г. Дубна, ул. Макаренко, 46

161 Район Молодежной поляны г. Дубна, ул. Строителей

162 Вертолетная площадка г. Дубна, ул. Ратмино

163 открытая площадка г. Волоколамск, ул. Горвал.

164 стадион г. Волоколамск, ул. Парковая.

165 стадион г. Волоколамск, ул. Космонавтов.

166 стадион Волоколамский г.о., с. Осташево, ул. Спортивная.

167 стадион Волоколамский г.о., с. Теряево, ул. Морских пехотинцев.

168 стадион Волоколамский г.о., д. Гряды.

169 открытая площадка Волоколамский г.о., с. Спасс, ул. Микрорайон.

170 детская площадка Волоколамский г.о., п. Сычево, ул. Детская, у дома №1, детская площадка.

171 открытая площадка Волоколамский г.о., с. Ярополец, ул. Микрорайон.

172 стадион Волоколамский г.о., д. Нелидово.

173 открытая площадка г.о. Шаховская, поле у д. Гаврино

174 Площадь 30-летия Победы г. Домодедово, Площадь 30-летия Победы, д. 1

175 Площадь Гагарина (ГДК "Авиатор") г. Домодедово, мкр. Авиационный, площадь Гагарина, д. 1.

176 Набережная реки Яуза за поликлиникой № 5 г. Мытищи, ул. В. Волошиной

177 Пустырь между д. № 52 и д. № 11 г. Мытищи, Новомытищинский проспект и ул. Терешковой

178 Пустырь между д. №№ 33 к. 1 и 33 к. 3 г. Мытищи, ул. Юбилейная

179 Берег реки Яуза за д. № 1/1 г. Мытищи, ул. Щербакова

180 Набережная реки Яуза за д. №№ 88 к.1 и 88 к. 2 г. Мытищи, Новомытищинский проспект

181 Пустырь между д. № 36 к. 4 и школой № 3 г. Мытищи, ул. Академика Каргина

182 Площадка для выгула собак за Домом быта г. Мытищи, ул. Терешковой, д. 1

183 Набережная реки Яуза за д. № 3 к. 1 г. Мытищи, ул. Станционная

184 Сквер за д. № 33Б г. Мытищи, ул. Силикатная

185 Пустырь за д. № 7 к. 3 г. Мытищи, ул. Индустриальная

186 Набережная реки Яуза от ГСК № 3 до школы № 25 г. Мытищи Новомытищинский проспект

187 Мкр. Пос. Пироговский (площадь около ДК Подмосковье) г.о. Мытищи, пос. Пироговский, ул. Пионерская

188 пос. Мебельной фабрики Площадка между домами №№ 19 и 21 г.о. Мытищи, пос. Мебельной фабрики, ул. Труда

189 Около спортивной площадки возле ДК "Жостовский" г.о. Мытищи, д. Жостово

190 Площадка между стадионом и магазином "Ахбюр" г.о. Мытищи, с. Марфино, ул. Зеленая

191 Площадка возле хоккейной коробки г.о. Мытищи, д. Аксаково

192 Футбольное поле г.о. Мытищи, с Федоскино

193 Спортивная площадка г.о. Мытищи, пос. Строитель

194 Около детско-спортивной площадки г.о. Мытищи, д. Витенево

195 пос. Менжинец около хоккейной площадки г.о. Мытищи, ул. Дружная

196 Площадка для использования пиротехнических изделий бытового назначения I - III классов г. Дмитров, ул. Правонабережная

197 Площадка для использования пиротехнических изделий бытового назначения I - III классов Дмитровский городской округ, п. Горки - 25

198 Площадка для использования пиротехнических изделий бытового назначения I - III классов Дмитровский городской округ, д. Каменка

199 Площадка для использования пиротехнических изделий бытового назначения I - III классов Дмитровский городской округ, ОПХ "Ермолино", ул. Центральная

200 Площадка для использования пиротехнических изделий бытового назначения I - III классов Дмитровский городской округ, р.п. Икша, ул. Рабочая

201 Площадка для использования пиротехнических изделий бытового назначения I - III классов Дмитровский городской округ, п. Новосиньково

202 Площадка для использования пиротехнических изделий бытового назначения I - III классов Дмитровский городской округ, п. Автополигон

203 Площадка для использования пиротехнических изделий бытового назначения I - III классов Дмитровский городской округ, мкр. Дуброво

204 Площадка для использования пиротехнических изделий бытового назначения I - III классов Дмитровский городской округ, с. Семеновское

205 Площадка для использования пиротехнических изделий бытового назначения I - III классов Дмитровский городской округ, д. Бунятино

206 Площадка для использования пиротехнических изделий бытового назначения I - III классов Дмитровский городской округ, п. Подосинки

207 площадка у пруда г. Видное, Советский проезд, д. 2, вблизи кинотеатра "Искра"

208 поле за домом 32 п. Развилка

209 площадка рядом с большим Тарычевским прудом Бульвар Зеленые Аллеи (координаты: 55.556059, 37.691919)

210 площадка Площадка между д. 70 по проспекту Ленинского Комсомола и д.30 ул. Советская (координаты: 55.547789, 37.705293)

211 Уличная площадка ЖК «Усадьба Суханово»

212 Уличная площадка у пруда ЖК «Суханово Парк»

213 набережная реки Купелинка д. Сапроново, мкр. Купелинка

214 Уличная площадка п. Горки Ленинские, (Северный проезд, дом 4)

215 Плац п. Петровское

216 Уличная площадка д. Калиновка (поле за прудом)

217 Уличная площадка д. Горки ЖК «Май», (координаты: 55.509674, 37.763090)

218 Уличная площадка пос. Володарского МБУ ЦФКиС «Атлант», площадка рядом со стадионом «Носороги»

219 Уличная площадка с. Молоково, ул. Школьная, (координаты: 55.564762, 37.862443)

220 Уличная площадка р.п. Дрожжино, угол ул. Южная и Молодцовского проезда поле напротив дома 9

221 площадка р.п. Новодрожжино, площадка напротив школы за дублером Варшавского шоссе в районе очистных сооружений

222 площадка р.п. Боброво вдоль всей ул. Лесной от площадки для выгула собак до строительного забора со стороны лесного массив

223 Площадка за 17 жилым домом в районе хоккейной коробки д. Таширово

224 На стадионе около лицея д. Головково

225 На фудбольном поле за жилым домом № 11 п. Васильчиново

226 На территории парка между магазином и улицей Парковой д. Любаново

227 п. Селятино, площадь у парка Мечта п. Селятино, ул. Клубная

228 месторасположение универсальной ярмарки г. Верея, пл. карла Маркса

229 поле около Апрелевской СОШ № 1 г. Апрелевка, ул. Февральская у д. 59

230 Площадка г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. 94а

231 Площадка г. Сергиев Посад, ул. Глинки

232 Стадион г. Сергиев Посад, мкр-н Ферма

233 Площадка г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1/2

234 Площадка г. Сергиев Посад, ул. 1-я Рыбная д. 88

235 Площадка г. Сергиев Посад, ул. Клементьевская, д. 20

236 Площадка г. Краснозаводск, ул. Театральная

237 Площадка г. Хотьково, ул. 2-я Рабочая

238 Площадка г. Пересвет, пл. им. Пухова

239 Площадка п. Загорские Дали

240 Площадка п. Богородское, д. 31а

241 Стадион п. Скоропусковский

242 Площадка п. Лоза

243 Площадка д. Зубцово

244 Площадка п. Заречный, д.12

245 Площадка п. Новый, д. 40

246 Площадка п. Реммаш, ул. Институская

247 Площадка д. Селково

248 Площадка д. Березняки, д. 34

249 Площадка с. Васильевское

250 Площадка п. Мостовик, д. 2

251 открытая площадка г. Щёлково, ул. Талсинская, д.1а

252 открытая площадка г. Щёлково, ул. Инститская, карьер

253 открытая площадка г. Фрязино, пл. Победы

254 открытая площадка г. Фрязино, 60 лет СССР, около д.10

255 открытая площадка г. Лосино-Петровский, Пустырь северо-зпаднее дороги от д.23 по ул. Ленина до д.16 по ул. Ситникова

256 открытая площадка п. Биокомбината, участок местности южнее, д.6В

257 открытая площадка п. Свердловский, Пустырь с торца д.2, по ул. Березовая (в сторону р. Клязьма)

258 открытая площадка дер. Корпуса, ул. Санаторская, поле СХП "Монино"

259 открытая площадка дер. Осеево, Поле южнее, ул. Октябрьская

260 открытая площадка дер. Орловка, Поле севернее СНТ "Карьер"

261 открытая площадка дер. Савинки, Поле западнее д. Савинки

262 открытая площадка дер. Мизиново, участок местности южнее храма

263 открытая площадка дер. Митянино, Поле за ул. Полевая

264 открытая площадка пос. Медное-Власово, Поле на въезде в поселок слева

265 открытая площадка Московская область, п.Серебряные Пруды, пересечения ул. 8 Марта, ул.Советская

266 открытая площадка Московская область, г.о.Серебряные Пруды, п.Успенский

267 открытая площадка Московская область, г.о.Серебряные Пруды, с.Мочилы

268 открытая площадка Московская область, г.о.Серебряные Пруды, с.Подхожее

269 открытая площадка Московская область, г.о.Серебряные Пруды, п.Дмитриевский

270 открытая площадка Московская область, г.о.Серебряные Пруды, д.Шеметово

271 открытая площадка Московская область, г.о.Серебряные Пруды, с.Узуново, ул.Садовая, д.6

272 открытая площадка Московская область, г.о.Серебряные Пруды, с.Глубокое, д.6

273 открытая площадка Московская область, г.о.Серебряные Пруды, с.Петрово

274 открытая площадка Московская область, г.о.Серебряные Пруды, с.Крутое, микрорайон "Молодежный"

275 открытая площадка Московская область, г.о.Серебряные Пруды, п.Новоклемово

276 Площадка Московская область, г.Зарайск, возле Беспятовкой рощи

277 Сквер при въезде в населенный пункт Московская область, г.о. Зарайск, д.Мендюкино

278 Поле Московская область, г.о. Зарайск, с.Протекино

279 Территория сквера на въезде в населенный пункт Московская область, г.о. Зарайск, п. ц.у. с-за "40 лет Октября"

280 Территория сквера на въезде в населенный пункт Московская область, г.о. Зарайск, с. Чулки-Соколово

281 Автомобильная стоянка Московская область, г.о. Зарайск, д.Авдеево, д.34

282 Поле Московская область, г.о. Зарайск, д.Летуново, ул. Полевая, д.3

283 Площадь между домами Московская область, г.о. Зарайск, п.Зарайский, д.45, д.46, д.47

284 Автомобильная стоянка Московская область, г.о. Зарайск, с.Макеево, ул.Центроальная, д.12

285 Площадь между домами Московская область, г.о. Зарайск, с.Макеево, ул.Железнодорожная, д.1 и д.4

286 Площадь между домами Московская область, г.о. Зарайск, д.Зименки-1, д.21 и д.68

287 Ярмарочная площадь у ДК "Подмосковье" Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, у д.3

288 Автомобильная стоянка спортивного комплека "Академия хоккея им. В.В. Петрова" Московская область, г. Красногорск, со стороны ул. Советская

289 Спортивное поле стадиона "Машиностроитель" Московская область, г. Красногорск, мкр. Южный

290 Берег реки Москва напротив дома №18 по Красногорскому бульвару Московская область, г. Красногорск, мкр. Павшинская пойма, Живописная набережная

291 Левый берег реки Москва Московская область, г. Красногорск, военный городок Павшино

292 Левый берег реки Москва Московская область, г. Красногорск, мкр. Павшинская пойма

293 Площадь у торгового центра Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Ново-Никольская

294 Спортивное поле ДФК Московская область, г.о. Красногорск, п. Нахабино, ул. Стадионная, д.1а

295 Площадка между домом №5 по улице Инженерная и домом №10 по улице Молодежная Московская область, г.о. Красногорск, п. Нахабино

296 Площадка между домом №21 по улице Парковая и дорогой по улице Инженерная Московская область, г.о. Красногорск, п. Нахабино

297 Площадка перед памятником "Воинам-сапёрам" Московская область, г.о. Красногорск, п. Нахабино, пересечение улицы Школьная и улицы Инженерная

298 Площадка между домами №19 и №12а по улице Панфилова Московская область, г.о. Красногорск, п. Нахабино

299 Площадка между домами №8 и №9 по улице Королёва Московская область, г.о. Красногорск, п. Нахабино

300 Площадка напротив дома №2 по улице Володарского Московская область, г.о. Красногорск, п. Нахабино

301 Площадка напротив дома №24 по улице 40 лет Октября Московская область, г.о. Красногорск, п. Нахабино

302 Спортивная площадка Московская область, г.о. Красногорск, д. Козино

303 Левый берег пруда на реке Липка Московская область, г.о. Красногорск, пос. Мечниково

304 Левый берег пруда на реке Липка Московская область, г.о. Красногорск, с. Николо-Урюпино

305 Берег старицы реки Москва Московская область, г.о. Красногорск, д. Глухово

306 Берег реки Москва Московская область, г.о. Красногорск, д. Александровка

307 Берега верхнего пруда реки Свинорка Московская область, г.о. Красногорск, пос. Истра, д. Степановское

308 Спортивное поле стадиона войсковой части Московская область, г.о. Красногорск, пос. Инженерный-1

309 Поле спортивного комплекса Московская область, г.о. Красногорск, п. Отрадное

310 Левый берег пруда на реке Синичка Московская область, г.о. Красногорск, пос. Светлые горы,д. Коростово, д. Ангелово

311 Левый берег реки Банька Московская область, г.о. Красногорск,д. Сабурово

312 Площадка у гидроузла №3 на реке Синичка Московская область, г.о. Красногорск, д. Марьино, д. Ангелово

313 Левый берег реки Сходня Московская область, г.о. Красногорск,д. Путилково

314 Правый берег реки Сходня Московская область, г.о. Красногорск, д. Гаврилково

315 Площадка у ДК "Луч" Московская область, г.о. Красногорск, с. Петрово-Дальнее, ул. Школьная, д.24

316 открытая площадка (поле) городской округ Воскресенск, с. Ашитково,

по ул. Школьная.

317 открытая площадка между домами городской округ Воскресенск, д. Чемодурово, 13, 8 по ул. Центральная

и д. 111И по ул. Восточная.

318 открытая площадка г.о. Воскресенск, с. Конобеево, открытая площадка перед

домом № 17 по ул. Новые дома

319 футбольное поле г.о. Воскрееснск, с. Федино

320 открытая площадка г.о. Воскресенск, п. им. Цюрупы, ул. Октябрьская, д. 75 (между домом и ГСК)

321 открытая площадка (поле) г.о. Воскрееснск, пгт. Белоозесркий, за д. 4

по ул. Юбилейная

322 открытая площадка (поле) г. Воскресенск, ул. Зелинского напротив

дома № 20

323 набережная р. Москва в районе оз Докторовское г. Воскресенск , набережная р. Москва в районе

оз Докторовское

324 открытая площадка г. Воскресенск, ул. Рабочая, между

домами 127 и 137

325 открытая площадка г.о. Воскрееснск, п. Хорлово, площадка по

ул. Озерная за д/с 27 "Лесная сказка"

326 Аллея горняков г.о. Воскрееснск, п. Фосфоритный,

ул. Школьная

327 Площадка вокруг здания ДК "Мир" г. Реутов, ул. Победы, д. 20

328 Площадь перед зданием администрации города г. Реутов, ул. Ленина, д. 27

329 Зона отдыха в районе ул. Гагарина г. Реутов, ул. Гагарина, д. 33

330 Городской парк на южной стороне города г. Реутов, Юбилейный пр-т, д. 29

331 Сквер в районе ул. Ленина г. Реутов, ул. Ленина, д. 12

332 Мемориальный парк г. Коломна, ул. Мешкова

333 Порщадка запуска фейерверка г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 200 м от дома №73 (напротив)

334 «Территориальное управление «Верейское» Московская область, Раменский г.о., д. Верея, д. 59

335 «Территориальное управление «Вялковское» Московская область, город Раменское, деревня Осеченки, Административный проезд, дом 1

336 «Территориальное управление «Ганусовское» Московская область, Раменский район, поселок Рылеево, дом 3

337 «Территориальное управление «Гжельское» Московская область, город Раменское, село Речицы, Центральная улица, дом 170

338 «Территориальное управление «Заболотьевское» Московская область, город Раменское, поселок Совхоза Раменское, Центральная улица, дом 3/1

339 «Территориальное управление «Константиновское» Московская область, Раменский район, село Константиново, дом 2

340 «Территориальное управление «Кузнецовское» Московская область, город Раменское, деревня Кузнецово, Центральная улица, дом 1/2

341 «Территориальное управление «Никоновское» Московская область, город Раменское, село Никоновское, Центральная улица, дом 74

342 «Территориальное управление «Новохаритоновское» Московская область, город Раменское, поселок Электроизолятор, дом 50

343 «Территориальное управление «Островецкое» Московская область, Раменский городской округ, пос. Ильинский, ул.Ленинская, д.38

344 «Территориальное управление «Рыболовское» Московская область, Раменский район, село Рыболово, дом 203

345 «Территориальное управление «Сафоновское» Московская область, город Раменское, поселок Дубовая роща, Спортивная улица, строение 1а

346 «Территориальное управление «Софьинское» Московская область, Раменский район, село Софьино, строение 18

347 «Территориальное управление «Ульянинское» Московская область, Раменский район, село Ульянино, дом 26

348 «Территориальное управление «Чулковское» Московская область, город Раменское, поселок Им. Тельмана, дом 15а

349 «Территориальное управление «Быково» Московская область, город Раменское, рабочий поселок Быково, Советская улица, дом 21

350 «Территориальное управление «Ильинский» Московская область, город Раменское, рабочий поселок Ильинский, Ленинская улица, дом 38

351 «Территориальное управление «Кратово» Московская область, город Раменское, дачный поселок Кратово, улица К.Маркса, дом 21

352 «Территориальное управление «Родники» Московская область, город Раменское, дачный поселок Родники, Центральная улица, дом 3а

353 «Территориальное управление «Удельная» Московская область, город Раменское, дачный поселок Удельная, Октябрьская улица, дом 1

354 Городской округ Раменское Московская область, город Раменское, улица Красноармейская, площадь победы

355 Городской округ Раменское Московская область, город Раменское, улица Махова, дом 6

356 Городской округ Жуковский Московская область, город Жуковский, улица Фрунзе, 23

357 Городской округ Жуковский Московская область, город Жуковский, улица Баженова

358 Городской округ Бронницы Московская область, город Бронницы, Советская улица, 66

359 г. Ступино пересечение ул. Маяковского, пер. Больничный и ул. Куйбышева Площадка за детским садом №1 «Тополек» г.Ступино

360 г. Ступино ул. Пушкина, Площадка между торговым комплексом «Райпо» и домами № 99 и № 97 г.Ступино

361 г.Ступино ул.Фрунзе, д.3, корп.2 Площадка между ул.Фрунзе, д.3 корпус 2 и ГСК г.Ступино

362 п. Белопесоцкий Поле возле пляжа № 2 котлована Белопесоцкий п. Белопесоцкий

363 п. Михнево Площадка возле ФОК на пересечении ул.Зеленая и ул.Ленина п.Михнево

364 п.Михнево Площадка на пустыре между ул. 9 Мая, д.1 и ул. Московская, д.5 п.Михнево

365 с. Усады стадион с.Усады

366 с. Татариново Стадион (футбольное поле) ул.Барыбинская с.Татариново

367 д. Городище ул.Молодежная, д.5 футбольное поле д.Городище

368 с. Старая Ситня, Площадка за д.4 по ул.Советская с.Старая Ситня

369 с. Старая Ситня Пересечение ул.Заречная и ул.Октябрьская Площадка у моста через р.Каширка с.Старая Ситня

370 с. Старая Ситня Площадка между ул.Лермонтова и ул.Земская с.Старая Ситня

371 с. Лужники Площадка по ул.Центральная, д.№9, №15 с.Лужники

372 с. Ситне-Щелканово Футбольное поле ул.Спортивная, д.5 с.Ситне-Щелканово

373 с.Ивановское ул.Тополиная Поле у водозабора с.Ивановское

374 п. Малино, ул.Промышленная, площадь у дома культуры п.Малино

375 д. Дубнево, ул.Новые дома площадь у дома культуры д.Дубнево

376 с. Березнецово , проезд Центральный, 12/14, площадь у дома культуры с.Березнецово

377 д. Алфимово, ул.Новоселов, центральная площадь д.Алфимово

378 д. Леонтьево, ул.Центральная, футбольное поле д.Леонтьево

379 с. Большое Алексеевское, футбольное поле рядом с храмом с.Большое Алексеевское

380 с. Мещерино, ул.Центральная, футбольное поле с.Мещерино

381 с. Аксиньино, ул.Шоссейная, площадка у дома культуры с.Аксиньино

382 д. Карпово, ул.Новая футбольное поле д.Карпово

383 с.Семеновское, ул.Черемушки, сквер с.Семеновское

384 с.Ивановское, ул.Тополиная, пустырь с.Ивановское

385 с.Хатунь, ул.Центральная, сквер с.Хатунь

386 Пятнадцатиметровая зона вдоль Акуловского водоканала в границах городского округа Королёв Московская область, городской округ Королёв , Акуловский водоканал.

387 Территория юго-западной четверти сквера 2-го микрорайона Московская область, городской округ Королёв , между ул. Большая Комитетская и ул.Нестеренко от торца дома №1.

388 Береговая зона парка "Ревьера" г. Можайск, ул. Клементьевская

389 Поле с восточной стороны стадиона "Спартак" г. Можайск, ул. Герасимова

390 Площадка бывшего тенисного корта. г. Можайск, ул. Амбулаторная

391 Пустырь расположенный напротив дома № 4 п. Дзержинский Можайский г.о., п. Дзержинский

392 Пустырь расположенный с северной стороны дома № 9А п. Строитель Можайский г.о., п. Строитель

393 Пустырь расположенный за домом № 16 п. МИЗ Можайский г.о., п. Миз

394 Стадион п. Гидроузел Можайский г.о., п. Гидроузел

395 Поле расположенное с южной стороны стадиона пос. Совхоза Синичино Можайский г.о., пос. Совхоза Синичино

396 Район памятника Хачкар г. Серпухов ул. Тульская

397 Сельское поселение Соколовское

- д. Новая – школьный стадион, детская площадка у д. №17;

- д. Соколово – детская площадка у д. №47;

- д. Лыткино – дорога в районе здания почты;

- д. Пятница – разворотная площадка автобуса №27;

- д. Лопотово – разворотная площадка автобуса №497;

- пос. Лесное озеро – в районе хоккейной коробки.

398 Сельское поселение Кривцовское д. Кривцово – центральная площадь

399 Городское поселение Поварово

- площадка перед ДК «Поварово»;

- площадка перед ДК «Геофизик».

400 Сельское поселение Лунёвское пос. Лунёво – открытая площадка спортивного стадиона.

401 Сельское поселение Смирновское - пос. Смирновка – площадка перед административным зданием; - д. Толстяково – спортивная площадка.

402 Городское поселение Солнечногорск - территория городского пляжа;

- пустырь на пересечении ул. Банковская и Ленинградского шоссе.



403 Городское поселение Ржавки - п. Ржавки – площадка между больницей и институтом;

- п. Ржавки – площадка между домами №16 и №18;

- п. Ржавки площадка напротив дома №8;

- п. Ржавки площадка около футбольного поля.



404 Сельское поселение Кутузовское - д. Брёхово – напротив здания бывшего дома интерната;

- пос. Санаторий «Мцыри», д.№1 на поле вблизи магазина «Продукты».

405 Сельское поселение Пешковское - д. Радумля, мкрн. МОЭЗ №1 – зона отдыха при въезде в посёлок справа;

- д. Пешки – площадь рядом с ДК;

- п. Жуково, мкрн. Берёзки – площадь рядом с ДК;

- п. Майдарово – площадка рядом с хоккейной площадкой;

- д. Ложки – площадка рядом с ЦСДК;

- д. Ложки, мкрн. Военный городок – площадка перед зданием бывшего штаба;

- д. Чашниково – центральная площадь.

406 Городское поселение Менделеево п. Менделеево – футбольное поле по ул. Левобережная.

407 Городское поселение Андреевка р.п. Андреевка – поле на Ю-В окраине за домом №43.

408 разворотная площадка в конце деревне д. Михайловское

409 на поле д. Федоровское,д. Фомкина,д. Аксёнки,д. Останкино,д. Назарово,д. Ченкино,д. Березники,д. Невзорово

410 в районе памятника погибшим (рядом с оврагом) д. Путилово, д. Никулино

411 площадка в районе магазина д. Лепешки

412 школьное футбольное поле с. Царево

413 набережная у озера п. Зверосовхоз, д. Жуковка

414 на поле в районе молочной фермы п. Нагорное

415 в районе речки «Прованиха» д. Введенское

416 площадь возле клуба с. Левково

417 Территория по берегам русла реки Серебрянка

418 Территория в парке Северный г. Пушкино, ул. Лесная

419 Центральная площадка городской парк г. Пушкино

420 Пустырь микрарайон Новая деревня

421 на берегу реки Серебрянка микрарайон Арманд, ул.Набережная

422 территория поймы реки Уча микрорайон Клязьма

423 Территория поймы реки Серебрянка Микрарайон Заветы Ильича

424 Территория поймы реки Уча микрорайон Мамонтовка

425 Территория поймы реки Клязьма

426 сквер г. Ивантеевка, Центральный провезд

427 сквер г. Ивантеевка, , ул. Рощинская

428 Разворотная площадка МО, г. Ивантеевка, мкр. Детская

429 берег реки Скалба МО, г. Ивантеевка, ул. Бережок

430 Парк Культуры и отдыха МО, г. Ивантеевка

431 Площадка у дома г.о.Красноармейск, ул.Комсомольская, д.4

432 грунтовая площадка Московская обл., г. Луховицы, ул. Островского, д. 3а

433 футбольное поле Московская обл., Луховицкий р-н, п. Астапово

434 футбольное поле Московская обл., Луховицкий р-н, с. Городна

435 футбольное поле Московская обл., Луховицкий р-н, с. Матыра

436 юго-восточная часть р.п. Белоомут в районе озера Исток Московская обл., Луховицкий р-н, р.п. Белоомут

437 северо-восточная часть р.п. Белоомут в районе Локатора Московская обл., Луховицкий р-н, р.п. Белоомут

438 стадион Московская обл., Луховицкий р-н, п. Газопроводск, ул. Центральная

439 футбольное поле Московская обл., Луховицкий р-н, д. Аксеново, участок 229

440 футбольное поле Московская обл., Луховицкий р-н, п. Сельхозтехника, участок 25

441 футбольное поле Московская обл., Луховицкий р-н, д. Головачево, ул. Мира, участок 133а

442 футбольное поле Московская обл., Луховицкий р-н, с. Дединово, ул. Трудовая

443 стадион Московская обл., Луховицкий р-н, п. Красная Пойма, участок 4ж

444 стадион Московская обл., Луховицкий р-н, п. Врачево- Горки, ул. Парковая, участок 58

445 стадион Московская обл., Луховицкий р-н, с. Ловцы, ул. Садовая

446 Площадь Московская область,г. Павловский Посад, пл.Революции

447 Оз.Стахоновское Московская область,г.Электрогорск, ул. Ухтомского

448 Карьер г. о. Подольск, Красногвардейский бульвар, д. 48

449 Поле г. о. Подольск, за мкр. "Кузнечики", в близи д. Лемешово

450 Открытая площадка г. о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Рожкова

451 Открытая площадка г. о. Подольск, ул. Плещеевская