Происшествия     31.03.2026 17:46

ФСБ России в Московской области предотвращен теракт, планировавшийся по заданию спецслужб Украины

Теги:  ФСБ  теракт  предотвращение  преступник  нейтрализация  Украина 

31 марта — Mossovetinfo.ru — Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Московской области предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином России по заданию спецслужб Украины, сообщает ФСБ России. Отмечается, что преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем, следственной службой УФСБ России по г. Москве и Московской области возбуждено уголовное дело по фактам приготовления к террористическому акту и незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

«Установлено, что злоумышленник посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с представителем украинских спецслужб. Действуя по инструкциям, переданным куратором, он осуществлял контроль и закладку схронов со средствами поражения, совершал поджоги релейных шкафов на железнодорожных путях, а также проводил разведку объектов топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов (далее - ОПК), расположенных в столичном регионе.

Действуя по указанию сотрудника украинских спецслужб, фигурант устроился на работу в одно из предприятий ОПК в Московской области для последующего совершения диверсионно-террористического акта на его территории», - сообщает ФСБ России.

«В этих целях он переделал сигнальный пистолет под стрельбу боевыми патронами и по предоставленным куратором координатам планировал изъять из оборудованного схрона самодельное взрывное устройство (далее - СВУ).
В момент изъятия СВУ злоумышленником, сотрудниками ФСБ России была предпринята попытка его задержания, в ходе которого преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на месте происшествия изъято готовое к применению взрывное устройство, закамуфлированное в корпус пауэрбанка, состоящее из пластичного взрывчатого вещества, электродетонатора иностранного производства и исполнительного механизма с активацией по радиоканалу, сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и боеприпасы к нему. В телефоне террориста обнаружена переписка с украинским куратором, дававшим указания по изъятию тайника и совершению террористического акта на предприятии ОПК.

ФСБ России вновь обращает внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба нашей стране и предупреждает, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание.

Также 31 марта ФСБ сообщила, что Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Белгородской области выявлена и пресечена противоправная деятельность агента украинских спецслужб, гражданина Украины, 1990 г.р., причастного к шпионажу в интересах противника. Установлено, что подозреваемый посредством иностранных мессенджеров завербован ГУР МОУ в целях добывания за денежное вознаграждение информации об обстановке в приграничной зоне Белгородской области.

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
ФСБ  теракт  предотвращение  преступник  нейтрализация  Украина 

