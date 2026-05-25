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04.06.2026, 07:09
Теплая погода сохранится в московском регионе до конца недели - Гидрометцентр
4 июня — Mossovetinfo.ru — Теплая погода сохранится в московском регионе до конца недели, днем воздух в выходные про...
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Город (Москва и область)
27.05.2026, 12:59
Запретить криптомайнинг в Москве и области рекомендует Минэнерго
27 мая — Mossovetinfo.ru — Запретить майнинг криптовалюты в Москве, Московской и Курской областях до 2032 года рекомен...
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Город (Москва и область)
25.05.2026, 14:01
Московский омбудсмен Потяева покидает свою должность
25 мая — Mossovetinfo.ru — Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева направила в Мосгордуму письме...