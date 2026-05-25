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Город (Москва и область)     04.06.2026 07:09

Теплая погода сохранится в московском регионе до конца недели - Гидрометцентр

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Теги:  Москва  Московская область  Гидрометцентр  погода 

4 июня — Mossovetinfo.ru — Теплая погода сохранится в московском регионе до конца недели, днем воздух в выходные прогреется до 27 градусов, сообщает Гидрометцентра России.

4 – 5 июня преимущественно без осадков, в Москве ночью 10-12 градусов, d Подмосковье 8-13. Днем облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза. В Москве 23-25 градусов, по области 20-25.

Немного теплее в регионе будет днем 6 – 7 июня - в Москве 24-27, по области 21-26.

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Теги: 
Москва  Московская область  Гидрометцентр  погода 

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