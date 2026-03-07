29 марта — Mossovetinfo.ru — Не покупать умные колонки и не пользоваться ими, чтобы обезопасить себя от мошенников, которые используют колонки для слежки за жертвами призвал россиян в разговоре с РИА Новости
председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Мера очень простая - не надо пользоваться умными колонками. Какие умные колонки?
Если вы хотите послушать музыку, ну возьмите диск поставьте. А кричать Алиса, поставь калинку! - в этом в общем-то сюрреализм какой-то заключается. Просто не надо покупать колонки - мой совет, - сказал Фадеев.
При этом, глава СПЧ отметил, что запрещать пользоваться устройствами не нужно, человек должен сам принимать решение об обеспечении своей безопасности.
В марте 2026 года РИА Новости неоднократно поднимало тему вероятного взлома умных колонок мошенниками со ссылкой на экспертов и должностных лиц.
12 марта РИА Новости со ссылкой на эксперта Kaspersky ICS CERT Владимира Дащенко сообщило, что злоумышленники могут взламывать умные колонки для слежки за россиянами - получив доступ к устройству, они могут украсть конфиденциальную информацию пользователя
Если злоумышленнику удастся получить доступ к устройству или к аккаунту, к которому оно привязано, теоретически он может использовать колонку для сбора информации о происходящем в доме, - сообщил Дащенко.
Понять, что устройство взломано, напрямую бывает сложно. Косвенными признаками могут быть самопроизвольная активация голосового помощника, выполнение команд, которых пользователь не давал, или появление неизвестных устройств и действий в истории аккаунта, прокомментировал эксперт Kaspersky ICS CERT.
В некоторых случаях, если устройство интегрировано в систему умного дома, появляется риск косвенного доступа и к другим подключенным устройствам
- например, камерам, датчикам или замкам. Однако для этого обычно требуется взлом учетной записи пользователя или домашней сети, а не самой колонки
Отмечалось, что отдельный риск связан со смартфоном, через который обычно управляется вся система умного дома. Если злоумышленник получает доступ к телефону – например, из-за вредоносного приложения, фишинговой атаки или кражи устройства, – он потенциально может воспользоваться авторизацией в приложениях экосистемы и получить контроль над подключенными устройствами умного дома.
Если возникают подозрения на компрометацию, самый простой способ временно исключить риск – отключить устройство от питания или интернета. После этого рекомендуется сменить пароль от аккаунта, проверить список подключенных устройств и установить последние обновления безопасности, рекомендуют в Kaspersky ICS CERT.
По словам Дащенко, взлом умных колонок теоретически возможен, как и любых устройств, подключенных к интернету, однако на практике такие случаи довольно редки. Современные производители стараются защищать устройства: данные шифруются, регулярно выпускаются обновления безопасности, а доступ к управлению обычно привязан к аккаунту пользователя. Тем не менее полностью исключить риски нельзя
13 марта РИА Новости со ссылкой на информацию из компании Яндекс, сообщила, что умная колонка Алиса от Яндекса ни разу не подвергалась взлому хакеров
: данные, которые устройство передает в сеть, отправляются с использованием многоуровневого шифрования, а доступ к управлению доступен только через подтвержденный аккаунт пользователя, рассказали в компании.
Наша служба безопасности не наблюдает случаев удаленного взлома умных колонок. Умные колонки разработаны с учетом строгих требований кибербезопасности: все данные между колонкой и облаком передаются с использованием многоуровневого шифрования, ПО постоянно обновляется, а доступ к управлению возможен только через подтвержденный аккаунт пользователя,
- сообщили РИА Новости в Яндекс.
Также в компании отметили, что они постоянно совершенствуют механизмы защиты аккаунтов - например, внедряет ML-алгоритмы, которые своевременно выявляют подозрительную активность.
23 марта РИА Новости со ссылкой на предупреждение Telegram-канале Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило что мошенники могут разбудить умную колонку, с помощью которой можно следить за потенциальными жертвами
Хакеры все активнее интересуются умными колонками и другими голосовыми ассистентами
. Эксперты Kaspersky предупреждают: такие устройства могут использоваться для слежки за пользователями, в том числе и за россиянами, - сообщили в Telegram-канале ведомства.
Киберполиция советует отключить умную колонку от интернета или зарядки, если она начала активизироваться без голосовых команд владельца, а в истории устройства появляется посторонняя активность.
Также 23 марта РИА Новости со ссылкой на консультанта по кибербезопасности компании F6 Сергея Золотухина сообщила, что у хакеров есть две мотивации взломать умную колонку - для шантажа жертвы и кражи ее денег, а также для шпионажа, как правило, против известных личностей. Чаще всего, пользуясь собранными чувствительными данными, злоумышленники шантажируют и вымогают деньги у жертвы.
Эксперт пояснил, что под взломом обычно понимается внедрение в программу
, управляющую умным устройством, чтобы получать команды от злоумышленников, собирать информацию, либо выполнять обычные функции неправильно - с ошибками, замедлениями.
При этом в случае взлома пользователь может ничего не заметить - умная колонка будет продолжать выполнять свои функции. Иногда это может выражаться в замедлении работы, сбоях или резком росте интернет-трафика.
К сожалению, вынуть вилку из розетки или перегрузить устройство не поможет
, поскольку злоумышленники внедряются в мозг устройства, устанавливая свой имплант в атакованное устройство, - отметил Золотухин. По словам эксперта, в случае взлома поможет только сброс до заводских настроек, установка программного обеспечения из надежных источников, регулярное обновление и внимательное отношение к безопасности всей домашней сети в целом.
Также отметим, что, чтобы снизить риски, эксперты рекомендуют соблюдать базовые правила цифровой гигиены
: использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию, регулярно обновлять программное обеспечение устройств прошивку и приложения до последних версий, и не произносить рядом с гаджетами конфиденциальную информацию – например, номера банковских карт, пароли или коды подтверждения. Если устройство не используется длительное время, его стоит отключить от сети.
Также эксперты, опрошенные РИА Новости, отмечают, что для слежки за своими жертвами мошенники, по сути, могут использовать любое устройство, подключенное к интернету или использующее радиосигнал Bluetooth
. Чаще умных колонок злоумышленники используют для наблюдения смартфоны, планшеты и компьютеры, заражая эти устройства специальным вредоносным программным обеспечением. Также, чтобы собрать информацию о потенциальной жертве, злоумышленнику не обязательно слышать объект -- даже обычное пассивное сканирование подключений на протяжении недель - раскрывает массу приватных данных пользователей.