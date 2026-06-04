Другие материалы
-
Город (Москва и область)
07.06.2026, 08:23
30-градусная жара прогнозируется в московском регионе на предстоящей неделе
7 июня — Mossovetinfo.ru — В понедельник и вторник, 8–9 июня, воздух в столице может прогреться до 30 градусов, - сообща...
-
Город (Москва и область)
06.06.2026, 08:41
Станцию метро «Достоевская» – кольцевая в Москве планируют открыть в 2030 году – заммэра
6 июня — Mossovetinfo.ru — Станцию «Достоевская» Кольцевой линии Московского метрополитена планируют открыть в 2030 ...
-
Город (Москва и область)
04.06.2026, 07:09
Теплая погода сохранится в московском регионе до конца недели - Гидрометцентр
4 июня — Mossovetinfo.ru — Теплая погода сохранится в московском регионе до конца недели, днем воздух в выходные про...