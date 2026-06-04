30-градусная жара прогнозируется в московском регионе на предстоящей неделе

7 июня — Mossovetinfo.ru — В понедельник и вторник, 8–9 июня, воздух в столице может прогреться до 30 градусов, - сообщает Гидрометцентр РФ. В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары, - это означает, что погода представляет опасность: возможны стихийные бедствия. Период предупреждения с 9:00 8 июня до 21:00 9 июня.



Также в Гидрометцентра прогнозируют, что в отдельные дни недели может быть побит температурный рекорд, в первой половине недели аномалия дневной температуры составит 3-4 градуса. Большую часть Центральной России в ближайшие дни накроет антициклон.



Также отмечается, что ночи будут прохладными, но днём воздух быстро прогреваться.