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Город (Москва и область)     07.06.2026 08:23

30-градусная жара прогнозируется в московском регионе на предстоящей неделе

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Теги:  Москва  Московская область  антициклон  жара  оранжевый уровень  Гидрометцентр  погода 

7 июня — Mossovetinfo.ru — В понедельник и вторник, 8–9 июня, воздух в столице может прогреться до 30 градусов, - сообщает Гидрометцентр РФ. В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары, - это означает, что погода представляет опасность: возможны стихийные бедствия. Период предупреждения с 9:00 8 июня до 21:00 9 июня.

Также в Гидрометцентра прогнозируют, что в отдельные дни недели может быть побит температурный рекорд, в первой половине недели аномалия дневной температуры составит 3-4 градуса. Большую часть Центральной России в ближайшие дни накроет антициклон.

Также отмечается, что ночи будут прохладными, но днём воздух быстро прогреваться.

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Теги: 
Москва  Московская область  антициклон  жара  оранжевый уровень  Гидрометцентр  погода 

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