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Город (Москва и область)
20.10.2023, 09:02
С пятницы, 20 октября, в Москве резко похолодает
20 октября — Mossovetinfo.ru — Резкое похолодание до -5 градусов и мокрый снег прогнозирует Гидрометцентр в Москве ...
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Город (Москва и область)
19.10.2023, 09:07
Облачная погода, мокрый снег и до 6 градусов тепла ожидаются в Московском регионе 19 октября
19 октября — Mossovetinfo.ru — Облачная погода, дождь, мокрый снег и до 6 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмоско...
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Город (Москва и область)
18.10.2023, 17:33
Интервалы движения поездов на Арбатско-Покровской линии метро введены в график
18 октября — Mossovetinfo.ru — Интервалы движения поездов на Арбатско-Покровской линии метро ввоедены в график посл...