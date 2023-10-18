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Город (Москва и область)     20.10.2023 09:02

С пятницы, 20 октября, в Москве резко похолодает

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Теги:  погода  Гидрометцентр  Москва  Московская область 

20 октября — Mossovetinfo.ru — Резкое похолодание до -5 градусов и мокрый снег прогнозирует Гидрометцентр в Москве

Согласно прогнозу днем в Мрскве будет чуть выше ноля градусов: в пятницу и субботу 0…+5, в воскресенье, 23 октября, +1…+6.

Ночью в пятницу и субботу температура опустится в столице до -2 градусов, а в ночь на воскресенье заморозки усилится до -5 градусов.

Также в пятницу, субботу, воскресенье прогнозируется мокрый снег, снег с дождём или дождь, в зависимости от района и температуры воздуха в период выпадания этих осадков.
Местами возможен временный снежный покров, - сообщают в Гидрометцентре России.

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Карта места

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Теги: 
погода  Гидрометцентр  Москва  Московская область 

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