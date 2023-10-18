С пятницы, 20 октября, в Москве резко похолодает

20 октября — Mossovetinfo.ru — Резкое похолодание до -5 градусов и мокрый снег прогнозирует Гидрометцентр в Москве



Согласно прогнозу днем в Мрскве будет чуть выше ноля градусов: в пятницу и субботу 0…+5, в воскресенье, 23 октября, +1…+6.



Ночью в пятницу и субботу температура опустится в столице до -2 градусов, а в ночь на воскресенье заморозки усилится до -5 градусов.



Также в пятницу, субботу, воскресенье прогнозируется мокрый снег, снег с дождём или дождь, в зависимости от района и температуры воздуха в период выпадания этих осадков.

Местами возможен временный снежный покров, - сообщают в Гидрометцентре России.