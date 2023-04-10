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12.04.2023, 13:18
Температуру в системе отопления Москвы понизили до минимума
12 апреля, Mossovetinfo.ru - До минимума снижена температуру в системе отопления в Москве в связи с установлением благ...
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Город (Москва и область)
11.04.2023, 14:58
Работа общественного транспорта в Москве будет продлена в пасхальную ночь
11 апреля. Mossovetinfo.ru - Работа общественного транспорта в Москве будет продлена в пасхальную ночь. Об этом сообщи...
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Город (Москва и область)
10.04.2023, 14:26
С 18 апреля и до конца весны в Москве пройдут Дни исторического и культурного наследия
10 апреля. Mossovetinfo.ru - В Москве организуют более 500 бесплатных экскурсий по 120 объектам культурного наследия, кот...