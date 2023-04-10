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Город (Москва и область)     12.04.2023 13:18

Температуру в системе отопления Москвы понизили до минимума

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Теги:  Москва  отопление  МОЭК  температура  снижение  погода 

12 апреля, Mossovetinfo.ru - До минимума снижена температуру в системе отопления в Москве в связи с установлением благоприятной погоды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты ПАО «МОЭК» перевели систему теплоснабжения на минимальные параметры по температуре и циркуляции. В настоящее время температура сетевого теплоносителя составляет 75-77 градусов. Это минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов», - сказал Бирюков.

Напомним, что в 2022 году отключать отопление в Москве начали 14 мая, а 6 сентября стали досрочно начали включать отопление в детских садах и медицинских учреждениях.

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Теги: 
Москва  отопление  МОЭК  температура  снижение  погода 

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