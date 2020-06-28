28 июня. Mossovetinfo.ru – Темпы строительства метро в Москве будут увеличены. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.
«Несмотря на то что на протяжении нескольких лет наши метростроители держат один из самых высоких темпов работ в мире, перед нами стоит задача ускориться», - сказал Бочкарев.
Он отметил, что в ближайшие 3–4 года более 90% москвичей получат станции метро на расстоянии около 1 километра от дома.
Крупнейшим проектом является строительство Большой кольцевой линии (БКЛ), строительство которой планируется завершить в 2022 году.
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