28 июня. Mossovetinfo.ru – Темпы строительства метро в Москве будут увеличены. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.



«Несмотря на то что на протяжении нескольких лет наши метростроители держат один из самых высоких темпов работ в мире, перед нами стоит задача ускориться», - сказал Бочкарев.



Он отметил, что в ближайшие 3–4 года более 90% москвичей получат станции метро на расстоянии около 1 километра от дома.



Крупнейшим проектом является строительство Большой кольцевой линии (БКЛ), строительство которой планируется завершить в 2022 году.