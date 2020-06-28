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Город (Москва и область)     28.06.2020 22:26

Темпы строительства метро в Москве будут увеличены - власти

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Теги:  метро  метрополитен  Бочкарев  Андрей Бочкарев  строительство  БКЛ  Большая кольцевая 

28 июня. Mossovetinfo.ru – Темпы строительства метро в Москве будут увеличены. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

«Несмотря на то что на протяжении нескольких лет наши метростроители держат один из самых высоких темпов работ в мире, перед нами стоит задача ускориться», - сказал Бочкарев.

Он отметил, что в ближайшие 3–4 года более 90% москвичей получат станции метро на расстоянии около 1 километра от дома.

Крупнейшим проектом является строительство Большой кольцевой линии (БКЛ), строительство которой планируется завершить в 2022 году.


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Теги: 
метро  метрополитен  Бочкарев  Андрей Бочкарев  строительство  БКЛ  Большая кольцевая 

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