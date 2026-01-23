Другие материалы
-
Город (Москва и область)
27.01.2026, 11:03
Утверждена архитектурная концепция для платформы станции «Достоевская» (кольцевая) - Собянин
27 января — Mossovetinfo.ru — Власти столицы утвердили архитектурную концепцию в стиле ар-деко для платформы станци...
-
Город (Москва и область)
26.01.2026, 07:52
Сильный снегопад ближайшим вечером начнется в Москве и Подмосковье
26 января — Mossovetinfo.ru — Сильный снегопад ожидается ближайшим вечером, 26 января, в Москве и Подмосковье, ночью м...
-
Город (Москва и область)
23.01.2026, 13:23
Температура по Московской области может опуститься до минус 28 градусов - синоптик
23 января — Mossovetinfo.ru — В столичный регион вновь вернулись 20-градусные морозы, пик похолодания придется на вос...