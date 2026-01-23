 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     27.01.2026 11:03

Утверждена архитектурная концепция для платформы станции «Достоевская» (кольцевая) - Собянин

Теги:  Москва  метро  Достоевская-кольцевая  архитектурная концепция  Собянин 

27 января — Mossovetinfo.ru — Власти столицы утвердили архитектурную концепцию в стиле ар-деко для платформы станции «Достоевская» Кольцевой линии метро. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Её облик объединит в себе монументальность первых линий московского метро и имя Фёдора Достоевского. Интерьеры будут светлыми и торжественными: с выразительными опорами, рельефным потолком и узорным каменным полом.

В отделке используют натуральный камень и художественный металл. Часть гранитов отечественных месторождений применят в метро впервые. Светильники изготовят из художественного стекла по индивидуальным эскизам», - сообщил мэр.

«Вдоль путевых стен появятся панно с панорамами Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и Старой Руссы — городов, связанных с жизнью писателя. Их выполнят заслуженные мастера монументального искусства Российской академии художеств», - отмечается в сообщении.
По информации Собянина, строительная готовность станции сейчас - Готовность — 41%.

В марте 2025 года мэр сообщал, что что выполнено около 18 % работ по строительству станции метро Достоевская-кольцевая.

Станция строиться на кольцевой линии метро между «Новослободской» и «Проспектом Мира», территориально на пересечении ул. Самотёчной и Дурова. Строительство станции было запланировано еще во времена СССР, однако из-за сложности и дороговизны проекта, он не был реализован. Однако летом 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что было решено вернуться к проекту строительства станции.


