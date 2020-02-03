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Город (Москва и область)     03.02.2020 13:20

В Москве 3 февраля зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление

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Теги:  атмосферное давление  рекорды 

3 февраля. Mossovetinfo.ru – Рекордно низкое атмосферное давление для 3 февраля зафиксировано в Москве в понедельник, сообщает портал «Метеоновости».

Сообщается, что в 10 утра в Москве давление упало до 723 миллиметров ртутного столба, что ниже рекорда 1981 года. При этом, давление продолжает падать, поэтому окончательное значение рекорда станет известно позднее.

В воскресенье, 2 февраля, в Москве также было зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление, барометры опустились до 725,1 миллиметров ртутного столба, побив рекорд для 2 февраля, установленный в 1939 году.


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Теги: 
атмосферное давление  рекорды 

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