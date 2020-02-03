3 февраля. Mossovetinfo.ru – Рекордно низкое атмосферное давление для 3 февраля зафиксировано в Москве в понедельник, сообщает портал «Метеоновости».
Сообщается, что в 10 утра в Москве давление упало до 723 миллиметров ртутного столба, что ниже рекорда 1981 года. При этом, давление продолжает падать, поэтому окончательное значение рекорда станет известно позднее.
В воскресенье, 2 февраля, в Москве также было зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление, барометры опустились до 725,1 миллиметров ртутного столба, побив рекорд для 2 февраля, установленный в 1939 году.
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