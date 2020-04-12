12 апреля. Mossovetinfo.ru – Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве превысило 10 тысяч. Об этом сообщили в оперативном штабе города.



За сутки в столице подтверждено 1306 случаев заражения. Всего в Москве зафиксировано уже 10158 случаев, выздоровели - 687, скончались - 72.



В России зафиксировано уже 15770 случаев заболевания.