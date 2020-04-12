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В России     12.04.2020 10:30

Более 2000 случаев заражения коронавирусом зафиксировано за сутки в России

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Теги:  коронавирус 

12 апреля. Mossovetinfo.ru – Более двух тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксировано за последние сутки в России. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1291 человек.

Больше всего случаев зафиксировано в Москве - более 10 000.


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Теги: 
коронавирус 

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