12 апреля. Mossovetinfo.ru – Более двух тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксировано за последние сутки в России. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.



Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1291 человек.



Больше всего случаев зафиксировано в Москве - более 10 000.