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Город (Москва и область)     24.07.2023 09:06

В Москве пресекли попытку атаки украинских БПЛА

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Теги:  Москва  БПЛА  беспилотники  атака  Украина  Минобороны 

24 июля — Mossovetinfo.ru — Украина попыталась осуществить террористическую атаку по объектам в Москве двумя беспилотниками, оба подавлены средствами РЭБ, пострадавших нет, сообщили в понедельник в Минобороны России.

"Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы.

Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение.

В результате пресеченной террористической атаки киевского режима пострадавших нет", — сообщило Минобороны России.

«Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет», – также написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале .

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Теги: 
Москва  БПЛА  беспилотники  атака  Украина  Минобороны 

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