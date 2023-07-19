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Город (Москва и область)
24.07.2023, 09:06
В Москве пресекли попытку атаки украинских БПЛА
24 июля — Mossovetinfo.ru — Украина попыталась осуществить террористическую атаку по объектам в Москве двумя беспил...
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Город (Москва и область)
22.07.2023, 11:39
"Тесла-шоу" пройдет на урбанфоруме в Лужниках с 1 августа по 10 сентября
21 июля — Mossovetinfo.ru — Для юных и взрослых гостей Московского урбанистического форума в "Лужниках" ежедневно с 1 ...
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Город (Москва и область)
19.07.2023, 16:25
"Московская международная книжная ярмарка" в нынешнем году пройдет в Экспоцентре с 30 августа по 3 сентября
19 июля - Mossovetinfo.ru - С 30 августа по 3 сентября в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной пройдет 36-я Моско...