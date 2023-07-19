В Москве пресекли попытку атаки украинских БПЛА

24 июля — Mossovetinfo.ru — Украина попыталась осуществить террористическую атаку по объектам в Москве двумя беспилотниками, оба подавлены средствами РЭБ, пострадавших нет, сообщили в понедельник в Минобороны России.



"Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы.



Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение.



В результате пресеченной террористической атаки киевского режима пострадавших нет", — сообщило Минобороны России.



«Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет», – также написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале .