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Город (Москва и область)     17.08.2023 17:39

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-3

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Теги:  Путин  Собянин  МЦД-3  Московский центральный диаметр  открытие  D3 

17 августа — Mossovetinfo.ru — В ЦВЗ «Манеж» в рамках выставки «Год нового транспортного каркаса» Владимир Путин принял участие в открытии движения по новой ветке наземного метро – третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3), Ленинградско-Казанскому, - сообщает официальный сайт Президента России.

На выставке «Год нового транспортного каркаса», проходящей на полях Московского урбанистического форума и посвящённой самым крупным проектам столичного транспортного комплекса, глава государства осмотрел обновлённый подвижной состав поездов – вагоны «Москва-2020» и «Иволга 3.0». (фото - сайт президента РФ)
Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-3, мэром Москвы Сергеем Собяниным в ходе осмотра обновлённых вагонов «Москва-2020» и «Иволга 3.0» в ЦВЗ «Манеж».
Президент также ознакомился с интерактивной картой развития транспортной системы города. Пояснения давал мэр столицы Сергей Собянин.

Владимир Путин поздравил всех с запуском МЦД-3. «Прежде всего хотел бы поздравить Москву, команду Сергея Семеновича (Собянина - прим. Агентства «Москва») с реализацией еще одного мощного проекта, который, безусловно, очень востребован москвичами и всеми, кто приезжает в город, работает в городе в ежедневном режиме, живет в ближайшем пригороде. Это, казалось бы, не такой протяженный маршрут, но востребованный сотнями тысяч людей. Я думаю, что счет в конце концов пойдет на миллионы», – отметил глава государства.
МЦД-3, Московский центральный диаметр, открытие, D3

В свою очередь Сергей Собянин назвал запуск МЦД-3 историческим событием. «Сегодня мы подошли к историческому событию – открыть третий важный диаметр, который объединит северо-запад Москвы и юго-восток Московской области, Ленинградское направление и Казанское направление. Для этого проделана была колоссальная работа вместе с Российскими железными дорогами, с Московской областью при поддержке правительства Российской Федерации и вашим непосредственным контролем за этим большим проектом», – заявил он.

Третий железнодорожный диаметр, Ленинградско-Казанский, представляет собой новый сквозной маршрут: он прошёл через всю столицу, связав московский Зеленоград и подмосковное Раменское. Его протяжённость – 85 километров. На момент запуска на линии расположено 38 станций, из которых 14 с пересадками на метро, Московское центральное кольцо и пригородные направления железной дороги. МЦД-3 призван улучшить транспортное обслуживание свыше 20 районов Москвы, разгрузить Ленинградское и Новорязанское шоссе, Волгоградский проспект.
МЦД-3, Московский центральный диаметр, открытие, D3

Первые два диаметра (МЦД-1, МЦД-2) были открыты в ноябре 2019 года. Они соединили Одинцово и Лобню, Нахабино и Подольск соответственно. Намечено открытие ещё двух линий – МЦД-4 (Калужско-Нижегородский) и МЦД-5 (Ярославско-Павелецкий).



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Теги: 
Путин  Собянин  МЦД-3  Московский центральный диаметр  открытие  D3 

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