За сутки в Москве выявлено 1317 случаев COVID, скончались 8 человек

8 апреля. Mossovetinfo.ru - За последние сутки в Москве выявлено 1317 случаев COVID-19, , госпитализированы 100 человек, выздоровели 1379 человек, восемь человек умерли за сутки, - сообщает штаб в сводке по столице.



Днем ранее в Москве от COVID-19 умерло 9 человек, всего с начала пандемии - 48 520. Накануне было выявлено 1140 новых случаев заражения.



В России за минувшие сутки выявили 8 955 случаев заражения коронавирусом, умерли 37 заболевших.