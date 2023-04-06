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Город (Москва и область)     08.04.2023 11:28

За сутки в Москве выявлено 1317 случаев COVID, скончались 8 человек

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Теги:  COVID  Москва 

8 апреля. Mossovetinfo.ru - За последние сутки в Москве выявлено 1317 случаев COVID-19, , госпитализированы 100 человек, выздоровели 1379 человек, восемь человек умерли за сутки, - сообщает штаб в сводке по столице.

Днем ранее в Москве от COVID-19 умерло 9 человек, всего с начала пандемии - 48 520. Накануне было выявлено 1140 новых случаев заражения.

В России за минувшие сутки выявили 8 955 случаев заражения коронавирусом, умерли 37 заболевших.

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Теги: 
COVID  Москва 

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