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08.04.2023, 11:28
За сутки в Москве выявлено 1317 случаев COVID, скончались 8 человек
8 апреля. Mossovetinfo.ru - За последние сутки в Москве выявлено 1317 случаев COVID-19, , госпитализированы 100 человек, выздо...
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Город (Москва и область)
07.04.2023, 09:39
Москвичи могут "переобувать" автомобили уже в эти выходные
7 апреля. Mossovetinfo.ru - Погодные условия позволяют московским автомобилистам сменить зимнюю резину на летнюю в п...
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Город (Москва и область)
06.04.2023, 07:58
Сезон групповых забегов для детей и взрослых стартовал в парках Москвы
6 апреля. Mossovetinfo.ru - В столичных парках начался сезон групповых забегов на разные дистанции, для детей и взросл...