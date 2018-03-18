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Мнения     18.03.2018 19:58

Навальный заявил Собчак, что она «часть грандиозной махинации» на выборах

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Теги:  Навальный  Собчак  либералы  демократы  лицемерие  мнение  партинформ 

18 марта. Mossovetinfo.ru - По мнению Алексея Навального, которое он высказал в адрес и в лицо Ксении Собчак в ходе совместного эфира в воскресенье вечером на канале «Навальный LIVE» в интернет, - она «часть грандиозной махинации» на выборах. Собчак в начале совместной части эфира предложила Навальному взаимодействовать в новом партийном проекте.

«Ты являешься частью этой грандиозной махинации» на выборах. «Тебя туда привели на эти выборы именно поэтому», - сказал Навальный в ответ на предложение Собчак совместно взаимодействовать с партией о создании которой Собчак и Дмитрий Гудков объявили 15 марта.

Навальный подчеркнул, что будет судить о Собчак и о других ни по «ритуальным фразам», а по делам. «Все твои дела в настоящее время отвратительны, лицемерны», - также сказал Навальный.

Навальный отметил, что Собчак всю кампанию играла роль «лицемерного либерального кандидата» и это показывает истинное лицо Собчак. «Это грандиозное лицемерие. Стыдно слышать. Ты на этих выборах себя показала чемпионкой этого лицемерия. Ты лжешь в каждом слове», - сказал Навальный.

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Теги: 
Навальный  Собчак  либералы  демократы  лицемерие  мнение  партинформ 

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