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Мнения     01.10.2020 09:25

Навальный заявил Spiegel, что за его отравлением стоит Путин

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Теги:  Навальный  Путин  отравление  мнение  ЕС  саммит 

1 октября. Mossovetinfo.ru - Оппозиционный политик Алексей Навальный накануне саммита ЕС заявил, что подозревает в своем отравлении с целью убийства,-  президента России Владимира Путина.

«Я утверждаю, что за преступлением стоял Путин, и у меня нет других версий преступления», - сообщил Навальный в ходе двухчасовой беседы в офисе SPIEGEL.
Также Навальный объявил, что вернется в Россию. «Моя работа сейчас - оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!», - сказал Навальный.

20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, после экстренной посадки в Омске он был госпитализирован. Позднее Навального перевезли в немецкую клинику Charite. Навальный провел в клинике 32 дня, из которых 24 дня - в интенсивной терапии. 23 сентября в пресс-релизе клиники сообщалось, что состояние здоровья Алексея Навального улучшилось, он выписан из клиники Charite

Канцлер Германии Ангела Меркель навестила Навального в клинике Charite. 

30 сентября советник Меркель заявил на брифинге, что участники саммита ЕС примут специальное заявление, осуждающее покушение на А.Навального с применением боевого химического вещества, и потребуют от России тщательно расследовать это преступление. Саммит Евросоюза пройдет 1-2 октября. Правительства Германии в текущем полугодии председательствует в Евросоюзе.

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Теги: 
Навальный  Путин  отравление  мнение  ЕС  саммит 

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