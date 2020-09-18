18 сентября. Mossovetinfo.ru - В истории с Навальным слишком много абсурдных несовпадений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«В этой во всей истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово. Поэтому на слово мы никому верить не собираемся», - приводит слова Пескова РИА Новости.



При этом Песков отметил, что российские попытки получить данные по делу Навального пока не дают результата. Немецкая сторона предлагает обращаться в Организацию по запрещению химического оружия, в ОЗХО предлагают получить данные у Германии.



20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, после экстренной посадки в Омске он был госпитализирован. Позднее Навального перевезли в немецкую клинику Charite. В начале сентября представитель немецких властей заявил, что по данным лаборатории Бундесвера Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». Однако исследования проведенные в России не нашли следов отравления.