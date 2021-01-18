 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация Навальный
Общество     18.01.2021 16:52

Навальный арестован на 30 суток

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Алексей Навальный  Навальный  суд 

18 января. Mossovetinfo.ru – Судья Химкинского городского суда арестовала Алексея Навального на 30 суток. Навальный в воскресенье прилетел из Берлина и был задержан в аэропорту Шереметьево. УФСИН сообщило, что Навальный «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока».

Навальный, который находился на лечении в Германии c августа 2020 года, 13 января сообщил, что 17 января прилетит в Россию. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) после этого заявила, что предпримет все меры для задержания Алексея Навального до суда, который рассмотрит вопрос о замене ему условного срока на реальный. Заседание суда по данному вопросу назначено на 29 января

Заседание суда проходило в выездном режиме в отделе полиции города Химки. Это было сделано в связи с тем, что на момент прилета Навального из Германии, у него отсутствовали актуальные результаты теста на коронавирус. Поэтому было принято решение провести выездное заседание по месту фактического нахождения Навального. При этом, вход в здание был ограничен.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Алексей Навальный  Навальный  суд 

Возврат к списку

Лента новостей

16:56 В России Запись на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг заработает с 31 января

16:52 Общество Навальный арестован на 30 суток

15:43 Власть Путин поручил обеспечить возможность получения госуслуг без предоставления бумажных документов

15:23 Город (Москва и область) Реконструкцию станции БКЛ «Каховская» завершат до конца года

15:11 Власть Путин поручил проработать возможность получения результатов теста на COVID-19 через сайт госуслуг

Актуальные материалы

08:42 В России В России начинается массовая вакцинация от коронавируса

11:38 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Печатники планируется открыть к осени 2021 года

11:30 Город (Москва и область) В Москве в 2021 году планируют построить более 100 домов по программе реновации

20:43 Общество Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

18:51 Мнения Собянин: Москва вернется к нормальной жизни в мае

08:46 Город (Москва и область) В Москве снова расширился список категорий, которые могут сделать прививку от COVID-19

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru