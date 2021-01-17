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Общество     17.01.2021 17:18

Алексей Навальный вылетел из Берлина в Москву

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Теги:  Алексей Навальный  Навальный 

17 января. Mossovetinfo.ru – Самолет авиакомпании «Победа», выполняющий рейс DP 936, вылетел из аэропорта «Берлин-Бранденбург» в Москву. Согласно данным табло аэропорта «Внуково», самолет должен приземлиться в столице в около 19:45 мск. На борту самолета находятся Алексей Навальный и его жена Юлия.

В среду, 13 января, Навальный, который находился на лечении в Германии, сообщил, что 17 января он прилетит в Россию рейсом, который приземлится в аэропорту «Внуково». Позже адвокат Навального Вадим Кобозев не исключил, что его могут задержать в аэропорту, когда он вернется в Россию.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) после этого заявила, что предпримет все меры для задержания Алексея Навального до суда, который рассмотрит вопрос о замене ему условного срока на реальный.

Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за несогласованную акцию во «Внуково» 17 января.

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Теги: 
Алексей Навальный  Навальный 

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