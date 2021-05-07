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Общество     07.05.2021 18:05

Amnesty International вернула Навальному статус «узника совести

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Теги:  Amnesty International  Алексей Навальный  Навальный 

7 мая. Mossovetinfo.ru – Правозащитная организация Amnesty International сообщила на своем официальном сайте, что вернула Алексею Навальному статус «узника совести».

«Amnesty International приняла неправильное решение, которое поставило под сомнение наши намерения и мотивы в критический момент и приносит извинения за негативное влияние, которое это оказало лично на Алексея Навального, а также активистов в России и во всем мире, которые неустанно агитируют за его свободу», - говорится в сообщении.

«Подтверждая статус Навального как узника совести, мы не одобряем его политическую программу, а подчеркиваем настоятельную необходимость признания и принятия мер российскими властями его прав, включая доступ к независимой медицинской помощи», - также говорится в заявлении.

Навальный был признан «узником совести» сразу после задержания в аэропорту Шереметьево после возвращения в Россию из Германии в середине января нынешнего года.

В феврале Amnesty International заявила, что из-за призывов к насилию больше не признает Навального узником совести

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Теги: 
Amnesty International  Алексей Навальный  Навальный 

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