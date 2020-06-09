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Общество     09.06.2020 12:56

Девять депутатов предложили снять Шапошникова с поста председателя Мосгордумы

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Теги:  Мосгордума  депутаты  Алексей Шапошников  Шапошников  МГД 

9 июня. Mossovetinfo.ru – Девять депутатов Мосгордумы предложили выразить недоверие и снять с поста председателя московского парламента Алексея Шапошникова, сообщил на своей странице в Facebook один из авторов инициативы, депутат Михаил Тимонов. Проект постановления, который внесен в Мосгордуму о недоверии Шапошникову опубликован в социальных сетях депутата.

Кроме Тимонова, инициативу поддержали депутаты Дарья Беседина, Екатерина Енгалычева, Дмитрий Локтев, Виктор Максимов, Сергей Савостьянов, Евгений Ступин, Олег Шереметьев, Елена Янчук, представляющие фракции КПРФ, «Яблоко» и «Справделивая Россия».

По мнению авторов инициативы, депутаты в Мосгордуме должны вести диалог и идти на компромиссы в интересах избирателей. Кроме того, по мнению депутатов, городской парламент должен быть не придатком мэрии, который законодательно оформляет решения властей, а равноправным партнером, который совместно с мэрией защищает права москвичей и обеспечивает их поддержку.

«Мы, девять депутатов от трех фракций (КПРФ, "Справедливая Россия", "Яблоко") инициируем выражение недоверия председателю Мосгордумы Шапошникову. На наш взгляд, нынешний председатель не способен выстроить конструктивную работу в Думе и взаимодействие с мэрией», - говорится в заявлении.

Кроме того, подозрения депутатов вызвало получение Шапошниковым в 2019 году дохода почти в 2 миллиарда рублей и его неготовность дать полноценные объяснения происхождения этого дохода и предоставить соответствующие документы.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией объявил расследовании в отношении Шапошникова. В 2018 году Шапошников задекларировал доход в 24,4 миллиона рублей, а в 2019 году задекларировал доход более чем в 1,95 миллиарда рублей.

Шапошников ранее заявил, что не собирается подавать в отставку из-за расследования ФБК и назвал его «жонглированием и передергиванием фактов». Получение почти 2 миллиардов рублей Шапошников объяснил продажей принадлежавших ему ценных бумаг, а также сообщил, что не возражает против проверки его декларации комиссией по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.  Ранее также сообщалось, что на ресурсах Навального выложен для открытого скачивания и тиражирования макет листовки, которая, по мнению Навального, позволит обнулить рейтинг Шапошникова. 


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Теги: 
Мосгордума  депутаты  Алексей Шапошников  Шапошников  МГД 

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