9 июня. Mossovetinfo.ru – Девять депутатов Мосгордумы предложили выразить недоверие и снять с поста председателя московского парламента Алексея Шапошникова, сообщил на своей странице в Facebook один из авторов инициативы, депутат Михаил Тимонов. Проект постановления, который внесен в Мосгордуму о недоверии Шапошникову опубликован в социальных сетях депутата.
Кроме Тимонова, инициативу поддержали депутаты Дарья Беседина, Екатерина Енгалычева, Дмитрий Локтев, Виктор Максимов, Сергей Савостьянов, Евгений Ступин, Олег Шереметьев, Елена Янчук, представляющие фракции КПРФ, «Яблоко» и «Справделивая Россия».
По мнению авторов инициативы, депутаты в Мосгордуме должны вести диалог и идти на компромиссы в интересах избирателей. Кроме того, по мнению депутатов, городской парламент должен быть не придатком мэрии, который законодательно оформляет решения властей, а равноправным партнером, который совместно с мэрией защищает права москвичей и обеспечивает их поддержку.
«Мы, девять депутатов от трех фракций (КПРФ, "Справедливая Россия", "Яблоко") инициируем выражение недоверия председателю Мосгордумы Шапошникову. На наш взгляд, нынешний председатель не способен выстроить конструктивную работу в Думе и взаимодействие с мэрией», - говорится в заявлении.
Кроме того, подозрения депутатов вызвало получение Шапошниковым в 2019 году дохода почти в 2 миллиарда рублей и его неготовность дать полноценные объяснения происхождения этого дохода и предоставить соответствующие документы.
Ранее Фонд борьбы с коррупцией объявил расследовании в отношении Шапошникова. В 2018 году Шапошников задекларировал доход в 24,4 миллиона рублей, а в 2019 году задекларировал доход более чем в 1,95 миллиарда рублей.
Шапошников ранее заявил, что не собирается подавать в отставку из-за расследования ФБК и назвал его «жонглированием и передергиванием фактов». Получение почти 2 миллиардов рублей Шапошников объяснил продажей принадлежавших ему ценных бумаг, а также сообщил, что не возражает против проверки его декларации комиссией по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Ранее также сообщалось, что на ресурсах Навального выложен для открытого скачивания и тиражирования макет листовки, которая, по мнению Навального, позволит обнулить рейтинг Шапошникова.
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