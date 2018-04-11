11 апреля. Mossovetinfo.ru - - Коллеги по оппозиции считают, что действия Ильи Яшина, сделавшего в среду заявление, обращение к сторонникам о выдвижении мэром Москвы, являются «предательством» и разбивают фронт единого кандидата. Об этом в аккаунте И.Яшина, в Facebook написала Елена Лукьянова.«Вот так проигрывают, разбивая фронт единого кандидата. Ожидала. Жаль. Очередное предательство», - написала Е.Лукьянова.Илья Яшин ответил, что его действия связаны с тем, что другие кандидаты от «фронта» - демократического фланга (Гудков, Митрохин – ред.) боятся провести честные праймериз. «Чтобы был единый кандидат, надо провести честные праймериз. А если боишься участвовать в праймериз, то как ты с Собяниным-то бодаться собрался», - написал Ящин в ответ на комментарий Лукьяновой.