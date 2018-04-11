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Общество     11.04.2018 11:42

Действия Яшина по выдвижению мэром Москвы коллеги назвали «предательством»

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Теги:  Москва  мэр  выборы  Яшин  заявление  Лукьянова  мнение  предательство  Гудков  Митрохин  Собянин  выборы мэра Москвы 

11 апреля. Mossovetinfo.ru - - Коллеги по оппозиции считают, что действия Ильи Яшина, сделавшего в среду заявление, обращение к сторонникам о выдвижении мэром Москвы, являются «предательством» и разбивают фронт единого кандидата. Об этом в аккаунте И.Яшина, в Facebook написала Елена Лукьянова.

«Вот так проигрывают, разбивая фронт единого кандидата. Ожидала. Жаль. Очередное предательство», - написала Е.Лукьянова.

Илья Яшин ответил, что его действия связаны с тем, что другие кандидаты от «фронта» - демократического фланга (Гудков, Митрохин – ред.) боятся провести честные праймериз. «Чтобы был единый кандидат, надо провести честные праймериз. А если боишься участвовать в праймериз, то как ты с Собяниным-то бодаться собрался», - написал Ящин в ответ на комментарий Лукьяновой.

Яшин, выборы мэра, Лукьянова, предательство

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Теги: 
Москва  мэр  выборы  Яшин  заявление  Лукьянова  мнение  предательство  Гудков  Митрохин  Собянин  выборы мэра Москвы 

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